Un colegio con más de cinco décadas de historia educativa en Bogotá cerró definitivamente sus puertas en este inicio de 2026, dejando sus instalaciones completamente vacías. Se trata del Colegio María Santa Soledad, ubicado en el barrio Veraguas Central, en la localidad de Puente Aranda, que cesó operaciones por problemas financieros asociados a la baja matrícula de estudiantes.

Según informó Noticias Caracol, la institución no logró sostener sus gastos básicos, entre ellos el pago de salarios de los docentes, el arriendo del inmueble y los costos de mantenimiento. La falta de nuevos estudiantes y el retiro progresivo de otros llevaron a que el modelo económico del colegio se volviera inviable.

El cierre de este plantel se suma a otros casos similares registrados en la capital en los primeros meses del año, una situación que tomó por sorpresa a padres de familia, estudiantes y profesores, quienes no esperaban un panorama tan complejo para el sector educativo privado.

Hugo Heredia, exrector del Colegio María Santa Soledad, explicó a ese medio que la institución llegó a albergar hasta 550 estudiantes en sus mejores años. Sin embargo, con el paso del tiempo, la cifra fue disminuyendo de manera significativa. El directivo señaló que, aunque el Gobierno ha autorizado incrementos salariales para los padres, estos ajustes no siempre logran cubrir los gastos escolares. Las matrículas, que se actualizan cada año, no alcanzan a ser pagadas y muchos padres terminan acumulando mora en los pagos.

¿Qué está pasando con los colegios privados en Bogotá? Este es el panorama 👇 Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/m6Puy9bPLO — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 20, 2026

Heredia también indicó que factores como la baja tasa de natalidad y el crecimiento de la educación virtual han incidido directamente en la reducción de la demanda. El impacto de esta crisis quedó reflejado en las imágenes divulgadas por el noticiero, donde se observan aulas sin pupitres, salas de informática con los computadores apagados y pasillos completamente desocupados.

El cierre del colegio marca el final de una etapa para la comunidad educativa de Veraguas Central y evidencia las dificultades que enfrentan varias instituciones tradicionales en Bogotá, en un contexto de cambios demográficos y económicos que siguen afectando al sector.

¿Por qué los colegios privados en Bogotá están cerrando en 2026?

Varios colegios privados de Bogotá han anunciado cierres durante 2026, una situación que responde principalmente a factores económicos y demográficos que afectan al sector educativo. De acuerdo con información conocida por directivos y asociaciones de colegios, una de las causas principales es el aumento sostenido de los costos laborales, especialmente por ajustes salariales, prestaciones sociales y obligaciones parafiscales que deben asumir las instituciones.

A este panorama se suma la reducción en el número de estudiantes matriculados. En los últimos años, los colegios privados han registrado una disminución de alumnos, atribuida a la baja natalidad, a la migración de familias hacia la educación pública y a cambios en la capacidad de pago de los hogares. Esta caída en la demanda ha afectado directamente los ingresos de los planteles, dificultando su sostenibilidad financiera.

Asimismo, algunos establecimientos enfrentan incrementos en arriendos, servicios públicos y gastos administrativos. La combinación de estos factores ha llevado a que varios colegios opten por cerrar operaciones o fusionarse con otras instituciones para continuar prestando el servicio educativo.

