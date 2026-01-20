El Gimnasio Colombo Británico es uno de los planteles privados más reconocidos de Bogotá y con frecuencia aparece en listados de los mejores colegios del país, lo que hace que muchos padres se pregunten cuánto cuesta estudiar allí en 2026.

De acuerdo con el Ranking Col-Sapiens 2025-2026, publicado por la firma Sapiens Research, esa institución aparece en entre las primeras diez primeras.

A los colegios que figuran allí se les asigna una categoría entre D1 y D10, siendo D1 la más alta, a partir del análisis de los resultados obtenidos en cinco áreas del conocimiento. Además, se les da una calificación que va desde AAA+++ hasta A, teniendo en consideración certificaciones o acreditaciones nacionales e internacionales reconocidas.

El Gimnasio Colombo Británico, de acuerdo con el escalafón, tiene una calificación de D2 y AAA.

¿Cuánto vale estudiar en el Gimnasio Colombo Británico?

Aunque el colegio no publica abiertamente sus tarifas oficiales, distintos portales especializados en educación y respuestas entregadas desde el plantel permiten hacerse una idea de los valores aproximados de matrícula y pensión.

Eso sí, desde el colegio aclaran que los montos finales pueden variar dependiendo del grado o curso al que ingrese el estudiante.

Uno de los sitios consultados fue el portal ‘Buscando Colegio’, especializado en comparar instituciones educativas privadas en Colombia. Según la información publicada allí, los costos del Gimnasio Colombo Británico serían los siguientes:

Matrícula: 3.801.000 pesos

Pensión mensual: 3.525.000 pesos

Estos valores ubican al Gimnasio Colombo Británico dentro del grupo de colegios de alto costo en Bogotá, algo habitual en instituciones con enfoque bilingüe y estándares académicos elevados.

Otro portal consultado fue ‘Los Mejores Colegios’, que también recopila información financiera y académica de instituciones educativas del país. Allí se reportan estos rangos y costos adicionales:

Valor de la pensión: entre 3.000.000 y 3.500.000 pesos

Cafetería: 403.000 pesos

Transporte escolar: 641.000 pesos

Aunque los montos pueden variar según el servicio contratado, estos valores dan una referencia clara del presupuesto mensual que debe considerar una familia interesada en este colegio.

Pulzo también se contactó directamente con el Gimnasio Colombo Británico para conocer los valores oficiales. Una funcionaria del plantel explicó que, por política institucional, no entregan tarifas exactas sin conocer previamente el grado del estudiante.

“Los valores exactos los podemos entregar cuando tengamos claro el curso al cual vendría el estudiante. Por política del colegio no puedo entregar valores exactos por este medio”, indicó la funcionaria.

No obstante, el valor promedio que se maneja actualmente estaría alrededor de los 4.500.000 pesos, una cifra que coincide con los rangos reportados por los portales especializados consultados.

Esta respuesta refuerza la idea de que los costos finales dependen del nivel académico, los servicios adicionales y otros factores definidos por el colegio.

Por qué el gimansio Británico es considerado uno de los mejores

Más allá de los costos, el Colegio Colombo Británico se destaca por su oferta académica y bilingüe, aspectos que suelen justificar sus tarifas.

Según el portal ‘Los Mejores Colegios’, el plantel cuenta con las siguientes características:

Educación bilingüe: español e inglés

Tercer idioma: francés

Promedio de alumnos por curso: 25

Clasificación ICFES: A+

Estos indicadores lo posicionan como uno de los colegios con mejor desempeño académico en Bogotá, especialmente para familias que buscan una formación internacional y multilingüe.

¿Dónde queda el Gimnasio Colombo Británico?

El portal del colegio ubica el recinto cerca del Aeropuerto Guaymaral, específicamente en el costado suroccidental (ver mapa).

