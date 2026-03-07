El Icetex, en colaboración con la Organización de los Estados Americanos (OEA), anunció la apertura de una serie de becas para colombianos interesados en cursar maestrías o doctorados en el exterior durante 2026.

La iniciativa busca apoyar la formación académica avanzada y promover la internacionalización de los estudios en universidades de los países miembros de la OEA.

La beca incluye un apoyo financiero de hasta 10.000 dólares por año académico, aplicable a matrícula, seguro médico, pasajes aéreos, material académico y gastos de subsistencia, con un máximo de dos años, según informó Noticias Caracol. No obstante, los estudiantes deben asumir cualquier costo adicional que no esté contemplado dentro de este esquema de apoyo.

“Se dará preferencia a quienes cuenten con trayectoria profesional relacionada en el campo del programa académico a cursar. Es requisito indispensable que las personas aspirantes cuenten con la carta de admisión definitiva expedida por parte de cualquier institución académica de los Estados Miembros, incluyendo aquellas que participan en el Consorcio de Universidades de la OEA”, se lee en un comunicado del Icetex.

Requisitos para postularse a becas de la OEA a través del Icetex

Los aspirantes deben presentar una carta de admisión definitiva emitida por una universidad extranjera ; las cartas de instituciones colombianas no serán aceptadas . Este requisito asegura que los candidatos tengan un programa académico confirmado antes de postular a la beca.

Además, deben elaborar un ensayo de motivación personal, explicando su trayectoria académica y profesional, y detallando cómo planean aplicar los conocimientos adquiridos para contribuir al desarrollo de Colombia. El plazo para enviar la postulación vence el 30 de marzo de 2026, a las 5:00 p. m. hora local.

Los aspirantes también deben cumplir con los siguientes criterios adicionales:

Ser persona colombiana y tener entre 25 y 55 años al cierre de la convocatoria.

y tener entre al cierre de la convocatoria. Contar con un promedio acumulado ponderado mínimo de 4.0 sobre 5.0 , certificado por la institución educativa correspondiente.

, certificado por la institución educativa correspondiente. Para maestría , haber concluido y certificado los estudios de pregrado .

, haber . Para doctorado , haber finalizado y certificado una maestría .

, haber . Acreditar al menos 24 meses de experiencia laboral en un área relacionada con el objeto de estudio, contados desde la fecha de obtención del título universitario.

en un área relacionada con el objeto de estudio, contados desde la fecha de obtención del título universitario. No tener deudas pendientes con el Icetex al cierre de la convocatoria.

Los programas ofrecen flexibilidad para que los estudiantes adapten la formación a sus necesidades y compromisos. Entre sus características principales se encuentran:

Modalidad presencial o virtual , según la universidad y el programa.

Duración de 12 a 24 meses , dependiendo del plan académico.

Inicio en 2026 y finalización entre 2027 y 2028, según el calendario académico de cada institución.

¿Cómo es el proceso de selección para becas de la OEA?

El proceso de selección será coordinado por la Comisión Nacional de Becas, que evaluará tanto la carta de admisión como el ensayo de motivación. Los resultados se comunicarán a los postulantes por correo electrónico registrado durante la inscripción, asegurando que cada candidato reciba la información de manera directa y oportuna.

Esta convocatoria representa una oportunidad estratégica para que los profesionales colombianos fortalezcan sus competencias, amplíen sus redes académicas y contribuyan al desarrollo del país con conocimientos adquiridos en instituciones de alta calidad en la región. Los interesados pueden consultar más detalles y realizar la inscripción en la plataforma oficial del Icetex.

