Luego de la reunión entre el Ministerio de Hacienda y 16 gobernadores para analizar la aplicación de los decretos de emergencia económica, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional y calificó el encuentro como “una reunión para una foto”. Según el mandatario departamental, el diálogo debió haberse dado antes de que se decretara la emergencia y no después de que las decisiones ya estuvieran tomadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Venta de carros en Colombia tendría transformación obligada: “Incremento exagerado”)

“Lo primero que quiero destacar es que esta fue una reunión para una foto. Una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica”, afirmó Rendón, quien agregó que del encuentro no salió ningún acuerdo concreto. “No hubo humo blanco, solo humo. Como nos tiene acostumbrados este Gobierno”, dijo, señalando que ahora los mandatarios regionales y los colombianos quedan a la espera de lo que decida la Corte Constitucional.

El gobernador anunció que Antioquia solicitará esta misma semana una medida temprana de excepción por considerar que los decretos de emergencia son inconstitucionales. Según explicó, la intención es que la Corte, en su próxima Sala Plena, pueda suspender especialmente los efectos tributarios que afectan a los departamentos. Rendón advirtió que, si al final del mes no hay pronunciamiento, el departamento mantendrá la postura anunciada previamente.

Lee También

“Haremos uso del instrumento de la excepción de inconstitucionalidad porque claramente lo que está contenido en la emergencia económica violenta los artículos 294 y 362 de la Constitución y afecta gravosamente, de manera desproporcionada, las rentas de nuestro departamento”, sostuvo el mandatario, quien además arremetió contra el Ejecutivo al asegurar que no permitirá que, en época electoral, se “cuadre caja” con recursos destinados a salud, educación y deporte.

(Lea también: Sacudón para personas que compraron en Temu o Shein en diciembre: deben hacer pago adicional)

Rendón también aseguró que existe una “clara insatisfacción” entre los gobernadores por la eliminación de tributos asociados a licores, tabaco y juegos de azar. En contraste, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la postura del Gobierno y afirmó que sí hay acuerdos frente a las dificultades derivadas de los impuestos, además de un compromiso de la Nación para compensar a las regiones en caso de afectaciones a sus finanzas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.