En medio de los movimientos dentro de la economía colombiana, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha fortalecido sus mecanismos de control para garantizar que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias de manera oportuna.

Sigue a PULZO en Discover

Una de las herramientas más potentes y temidas por los contribuyentes es la ejecución de cobros coactivos, los cuales pueden derivar en el embargo de bienes y activos financieros, según remarcó La Kalle.

Por esta razón, es fundamental revisar periódicamente las bases de datos oficiales de la entidad, ya que aparecer en estos registros de morosidad puede activar acciones legales automáticas que comprometen la estabilidad económica personal y empresarial de cualquier colombiano.

¿Qué problemas tienen los morosos en las bases de datos de la Dian?

El principal motivo para ejecutar esta consulta y saber si está entre los morosos es prevenir el bloqueo inesperado de cuentas de ahorros, cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Cuando la Dian identifica una deuda pendiente por conceptos como el impuesto sobre la renta o el IVA, inicia un proceso administrativo que busca recuperar el dinero adeudado al Estado.

Lee También

Si el contribuyente ignora los avisos de pago, la entidad emite órdenes de embargo directamente a las instituciones bancarias. Esta situación puede dejar a una persona sin acceso a su dinero de forma inmediata, afectando su capacidad para cubrir gastos básicos o cumplir con compromisos comerciales urgentes.

Además de la inmovilización de fondos bancarios, figurar en las listas de deudores de la Dian conlleva otras consecuencias restrictivas que limitan la libertad financiera. Por ejemplo, un proceso de embargo vigente impide la realización de trámites legales importantes, como la venta de bienes inmuebles o el traspaso de vehículos, ya que el patrimonio queda bajo una medida cautelar.

Asimismo, estas deudas suelen reportarse a las centrales de riesgo, lo que deteriora el puntaje crediticio del ciudadano y dificulta la obtención de préstamos, hipotecas o nuevos servicios con entidades financieras en el futuro cercano.

Otro aspecto crucial para revisar estas bases de datos es la posibilidad de identificar errores administrativos o suplantaciones de identidad a tiempo. En ocasiones, pueden existir inconsistencias en los sistemas que atribuyan deudas inexistentes a un usuario, o bien, el contribuyente pudo haber realizado el pago pero este no fue descargado correctamente en la plataforma oficial.

Al verificar la información de manera constante, se pueden interponer recursos de reposición o solicitar correcciones antes de que se ejecute una medida de embargo que sea mucho más difícil de revertir una vez iniciada.

Finalmente, la Dian ofrece frecuentemente planes de alivio tributario y facilidades de pago para quienes demuestren voluntad de sanear sus cuentas. Estar al tanto de la situación en la base de datos permite negociar acuerdos de pago que detienen cualquier acción de embargo y permiten limpiar el historial crediticio de forma legal.

La prevención mediante la consulta digital es, por lo tanto, la mejor estrategia para evitar sorpresas desagradables y mantener un control total sobre el patrimonio personal en el complejo sistema tributario nacional.

¿Por qué se entra en la base de datos de morosos de la Dian en Colombia?

Estas son las razones principales por las cuales una persona o empresa termina en este registro de bases de datos de morosos en la Dian:

Impagos de declaraciones: la causa más común es presentar las declaraciones de impuestos (como Renta, IVA o Retención en la Fuente) pero no realizar el pago efectivo del dinero adeudado en los plazos fijados por el calendario tributario.

la causa más común es presentar las declaraciones de impuestos (como Renta, IVA o Retención en la Fuente) pero no realizar el pago efectivo del dinero adeudado en los plazos fijados por el calendario tributario. Incumplimiento de acuerdos: si el deudor pactó previamente una facilidad de pago para ponerse al día y deja de cancelar las cuotas mensuales, la DIAN anula el beneficio y lo reporta inmediatamente como moroso activo.

si el deudor pactó previamente una facilidad de pago para ponerse al día y deja de cancelar las cuotas mensuales, la DIAN anula el beneficio y lo reporta inmediatamente como moroso activo. Sanciones e intereses: no solo se llega por el impuesto base; el no pagar sanciones por extemporaneidad o los intereses moratorios acumulados también genera la inclusión en estas listas de control.

no solo se llega por el impuesto base; el no pagar sanciones por extemporaneidad o los intereses moratorios acumulados también genera la inclusión en estas listas de control. Actos administrativos en firme: ocurre cuando la entidad emite una liquidación oficial o una resolución donde se determina una deuda y el contribuyente no interpone recursos legales o pierde el proceso, dejando la deuda en firme.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.