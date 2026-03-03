La actriz Caterin Escobar volvió a dar de qué hablar en redes sociales, esta vez por un curioso y divertido momento que compartió junto al exfutbolista Mario Yepes.

A través de un video tipo selfie, la pareja decidió aclarar un detalle que, aunque parecía menor, para ellos tenía un significado importante: la forma en que las personas se refieren a ella en público.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el clip, ambos conversaban de manera relajada sobre una situación que se presentó días atrás durante una carrera deportiva.

Allí, según contó el exdefensor de la Selección Colombia, escuchó a varias personas referirse a la actriz simplemente como la “novia de Yepes”, algo que le llamó la atención.

“A ver, qué pasa. Que la gente qué es lo que está diciendo”, expresó la famosa al inicio del video, abriendo paso a la explicación del exdeportista.

Yepes, en medio de un ambiente distendido y hasta gracioso, relató lo sucedido.

“El otro día que estábamos en la carrera, la gente, cuando usted estaba pasando, decía: ‘Vea, ahí va la novia de Yepes’. No, usted se llama Caterin”, afirmó, dejando claro que, más que una molestia, se trataba de un asunto de respeto e identidad.

Para el exfutbolista, quien ha sido figura histórica del balompié nacional, era importante que su pareja fuera reconocida por su propio nombre y trayectoria, y no únicamente por el vínculo sentimental que los une. El comentario, lejos de crear incomodidad, fue asumido por ambos con humor y complicidad.

Caterin Escobar, por su parte, decidió reforzar el mensaje con una aclaración que provocó sonrisas entre sus seguidores.

“Entonces, es para aclarar que yo no soy la novia de Yepes… bueno, sí soy la novia, pero me llamo Caterin. Para que cuando me vean no digan: ‘Ahí va la novia de Yepes’, sino digan: ‘Ahí va Caterin’”, dijo entre risas.

Acto seguido, miró a su pareja y preguntó: “¿Es así?”, a lo que él respondió con una leve sonrisa: “Exacto”. El intercambio, espontáneo y natural, evidenció la buena química que comparten y el respeto mutuo que caracteriza su relación.

El video rápidamente causó reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en comentar con mensajes cargados de cariño y admiración. “Divinos”, escribió un usuario. Otros añadieron: “Que les diga lo que quieran, se ven súper juntos, me encantan Bendiciones”.

Algunos comentarios también estuvieron marcados por el humor. “Dios de mi vidaaaaaaaaa ese hombre es lo que hizo Dios cuando estaba contento”, expresó una seguidora, mientras otro usuario bromeó: “La novia del ‘capi’, si me la encuentro jajaja”. Incluso hubo quienes hicieron referencia a uno de los momentos más recordados de Yepes en el fútbol: “Mejor que le digan, va el Gol de Yepes”.

Así, entre risas y complicidad, la pareja convirtió un detalle cotidiano en un momento viral que reafirma el cariño que despiertan entre sus seguidores y la naturalidad con la que manejan su vida pública.

