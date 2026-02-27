Óscar Naranjo, recordado por su participación en el ‘reality’ ‘Protagonistas de nuestra tele’ del Canal RCN, volvió a aparecer públicamente, pero esta vez lejos de los sets de grabación y de la polémica que marcó su paso por la televisión.

Su reaparición no estuvo ligada a un nuevo proyecto artístico ni a un regreso a la pantalla chica, sino a una faceta completamente distinta: la espiritual.

El exconcursante compartió en sus redes sociales una fotografía tomada en una iglesia de Chinú, Córdoba, su tierra natal. En la imagen se le observa de pie en el púlpito, con gesto sereno y expresión de recogimiento, mientras predica la palabra de Dios ante una congregación.

La publicación estuvo acompañada de una frase que llamó la atención de sus seguidores: “La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz”, un mensaje que muchos interpretaron como reflejo del proceso personal que asegura estar viviendo.

Óscar alcanzó notoriedad nacional en 2012, cuando hizo parte de uno de los ‘realities’ más comentados del país.

Durante su permanencia en la llamada ‘Casa Estudio’, fue considerado uno de los participantes más controversiales de la temporada, lo que lo convirtió en tema frecuente de conversación en redes sociales y programas de entretenimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió apartarse del mundo del espectáculo colombiano.

En entrevistas recientes, el exprotagonista explicó que su vida tomó un rumbo diferente tras un profundo acercamiento a la fe. Según ha contado, este proceso espiritual lo llevó a replantear distintos aspectos de su identidad y estilo de vida.

“La gente está muy contenta y emocionada por lo que Dios pone en mi boca. Se acercan, se dan cuenta de que soy Óscar y me dicen que es impresionante cómo Dios me ha transformado. Es algo bonito”, expresó en una conversación con el programa Lo sé todo.

Su testimonio ha provocado múltiples reacciones. Mientras algunos seguidores manifestaron sorpresa, otros celebraron el cambio y destacaron su determinación de mantenerse firme en su nueva convicción.

Entre los mensajes que recibió en redes sociales se destacó el del actor barranquillero Edwin Garrido, quien compartió con él durante el ‘reality’. “Eres grande, amigo. Dios tiene un propósito con tu vida”, le escribió públicamente, respaldando esta nueva etapa.

La reaparición de Óscar también despertó nostalgia entre quienes recuerdan aquella temporada del programa. Incluso hubo quienes sugirieron que podría integrarse a formatos actuales como ‘La casa de los famosos Colombia’. No obstante, su mensaje parece ir en otra dirección: asegura que su propósito está ahora lejos de las cámaras y centrado en el servicio religioso.

Hoy, apartado de la televisión y de la industria del entretenimiento, Óscar Naranjo afirma que encontró en la fe un camino de transformación y sentido. Su historia, que pasó de la exposición mediática a la prédica en una iglesia local, muestra un giro radical en comparación con la imagen que muchos conservaban de él. Para algunos es motivo de asombro; para otros, un ejemplo de cambio personal impulsado por la espiritualidad.

