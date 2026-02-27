La agrupación vallenata ‘La Banda del 5′ vuelve a estar en el centro de la conversación pública y esta vez no por un estreno musical, sino por fuertes rumores de separación que han encendido las alarmas entre sus seguidores. Una serie de hechos recientes ha alimentado las especulaciones sobre una posible ruptura interna.

El episodio que detonó la controversia ocurrió durante una presentación en temporada de carnavales. En medio del espectáculo, el cantante Junior Saavedra lanzó un micrófono en dirección al acordeonero Roberto Kammerer, conocido artísticamente como RK.

Todo habría sucedido por una aparente molestia relacionada con el uso de una pista musical mientras interpretaban una canción. El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, causando múltiples comentarios y dejando en evidencia una tensión que hasta entonces no era pública.

Aunque luego del incidente no hubo un pronunciamiento oficial que explicara lo ocurrido, en las últimas horas surgieron nuevos indicios que aumentaron la incertidumbre.

Junior publicó en sus historias de Instagram un mensaje que muchos interpretaron como una señal de cambios: “Orando por lo que viene. Todo tiene su tiempo”.

La frase, breve pero sugestiva, fue leída por seguidores como un anuncio velado de transformaciones importantes.

A esto se suma un detalle que no pasó inadvertido: Junior y RK dejaron de seguirse en redes sociales y tampoco aparecen vinculados a la cuenta oficial del grupo.

Estos movimientos digitales, en tiempos donde las redes reflejan dinámicas internas, reforzaron las versiones de distanciamiento.

‘La banda del 5’ se pronuncia sobre lo que pasó

La agrupación vallenata se pronunció mediante un comunicado oficial para aclarar la situación interna, asegurando que están más unidos que nunca.

Además, confirmaron su alianza con Axis Inc., plataforma de management, desarrollo artístico y dirección estratégica liderada por Assa Feris y Carlos Mario Barranco, marcando el inicio de una etapa de reestructuración y proyección internacional.

¿Cuáles son los integrantes de ‘La banda del 5’?

La historia de La Banda del 5 se remonta a 2010, cuando nació en el barrio Cinco de Noviembre, en Valledupar. Sus fundadores, Marlon Rangel en el bajo y Marco Peñaranda en la caja, comenzaron tocando como una actividad recreativa entre vecinos.

Lo que empezó como una “recocha” para amenizar reuniones y presentaciones en colegios fue tomando forma hasta convertirse en un proyecto profesional. El nombre surgió de cómo eran conocidos en la comunidad: “los pelaos del Cinco”.

Con el paso de los años, varios músicos hicieron parte del proceso, entre ellos Darwin Escobar, César Del Valle y Harol Martínez. Sin embargo, un punto de quiebre positivo llegó en 2017 con la entrada de Junior Saavedra como vocalista.

Bajo su liderazgo, el grupo ganó mayor visibilidad, especialmente con el tema ‘Pura Bulla’ y posteriormente con la colaboración ‘Llámame’ junto a Mono Zabaleta.

El verdadero impulso llegó con la incorporación de Roberto Kammerer, un joven acordeonero y compositor que aportó frescura y nuevas ideas. Junto a su hermano Alberto Kammerer, aunque este último no figura oficialmente como integrante, lograron éxitos como ‘Una Locura’ y ‘La rompe corazones’, canciones que consolidaron a la banda en la escena nacional y les aseguraron una agenda activa de presentaciones.

Recientemente lanzaron ‘La bandolera’, sencillo que causó opiniones divididas por su similitud con ‘La rompe corazones’ y por la incorporación de sonidos cercanos al reguetón. A pesar de las críticas, el grupo había manifestado su intención de grabar un nuevo álbum y trabajar con compositores de trayectoria como Ómar Geles, Chiche Maestre y Rolando Ochoa.

Hoy, sin embargo, el foco no está en sus planes discográficos sino en el futuro mismo de la agrupación. Mientras no exista un comunicado oficial, todo permanece en el terreno de la especulación.

Sus seguidores esperan claridad para saber si se trata de una crisis pasajera o del posible fin de una de las bandas vallenatas más comentadas de los últimos años.

