El cantante Julián Daza y su equipo vivieron un momento de extremo terror en Bogotá tras ser víctimas de un violento atraco que dejó a todos los presentes con miedo y tensión. El incidente ocurrió cuando el artista y su equipo salían de una entrevista en un canal de televisión de la ciudad.

Según el relato del cantante de música popular en un video publicado en su cuenta de Instagram, dos hombres en motocicleta los interceptaron de manera sorpresiva.

Uno de los delincuentes sacó un arma y apuntó directamente a la cabeza del jefe de prensa y del videógrafo que acompañaban al cantante. La situación causó un ambiente de tensión absoluta, miedo y confusión entre todos los presentes.

Durante el asalto, los ladrones lograron sustraer celulares, cámaras, joyas y otros objetos de valor que el equipo portaba consigo.

Julián Daza describió la escena como aterradora, explicando que lo más preocupante no era solo la pérdida de los equipos, sino la vulnerabilidad de su equipo frente a los delincuentes armados. Afortunadamente, no hubo heridos, pero el impacto emocional fue considerable.

El atraco se detuvo gracias a la intervención indirecta de varios taxistas que, al percatarse del hecho, comenzaron a pitar fuertemente. Este ruido y la visibilidad que generaron obligaron a los delincuentes a huir rápidamente del lugar, dejando atrás a las víctimas y los equipos robados.

Luego del hecho, Julián y su equipo se dirigieron a las autoridades para interponer la respectiva denuncia, en un esfuerzo por que situaciones similares no vuelvan a repetirse.

En su video de Instagram, Julián relató con detalle la angustia que vivieron: explicó que, además de la sorpresa y el miedo, lo más frustrante fue la dificultad para obtener asistencia en el momento y registrar las pruebas audiovisuales necesarias para la denuncia.

“Gracias a Dios no pasó nada, pero nos pusieron un arma a todos. Es increíble que uno solo pida ayuda para que esto no se repita y aún así sea tan complicado”, comentó el cantante.

El incidente pone nuevamente en evidencia la creciente preocupación por la seguridad en las principales ciudades del país, especialmente para figuras públicas que, por su exposición mediática, se vuelven objetivos potenciales de la delincuencia.

Artistas y profesionales que trabajan en medios audiovisuales suelen portar equipos de alto valor, lo que los hace vulnerables a este tipo de delitos.

A pesar del susto, Julián Daza buscó transmitir un mensaje de calma a sus seguidores, asegurando que él y su equipo se encuentran bien y que tomarán todas las medidas necesarias para protegerse en el futuro.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad y faciliten los procesos de denuncia, con el fin de evitar que estos hechos se repitan y afecten a otras personas que, como él, se dedican a la producción artística y mediática.

El cantante concluyó su mensaje agradeciendo a quienes mostraron apoyo y solidaridad, y reiteró la importancia de no normalizar la violencia urbana. A pesar del incidente, Julián Daza continúa con su agenda profesional, aunque con mayor precaución y conciencia sobre la seguridad de su equipo.

