La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco causó controversia en redes sociales luego de un comentario publicado en su cuenta de Twitter relacionado con la alimentación y la tradición culinaria colombiana.

Sigue a PULZO en Discover

En su mensaje, Margarita Rosa hizo referencia a medidas hipotéticas que tomaría en caso de llegar a la presidencia:

“Sé que esta medida le quitará votos a mi candidatura presidencial: prohibiré el consumo de arroz con sangre; también la ingesta de músculos, tripas y vísceras”.

Lee También

Sé que esta medida le quitará votos a mi candidatura presidencial: prohibiré el consumo de arroz con sangre; también la ingesta de músculos, tripas y vísceras. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 26, 2026

(Vea también: [Video] Margarita Rosa de Francisco se casó (otra vez) y mostró que ¿la tercera será la vencida?)

El tuit rápidamente llamó la atención de usuarios y seguidores, causando una serie de comentarios críticos que cuestionaban su postura. Muchos señalaron que sus declaraciones parecían desconocer la importancia cultural y nutricional de ciertos alimentos tradicionales.

Un usuario escribió: “Básicamente estás hablando de lo que come la gente pobre. No entiendo tu obsesión con este tema. La carne es fundamental para una nutrición óptima y difícilmente reemplazable por otras fuentes de proteína”. “No puedes prohibir la fritanga“, dijo otro.

Otros usuarios hicieron énfasis en el valor cultural de los alimentos mencionados por la presentadora. En relación al arroz con sangre, varios internautas recordaron que, aunque estéticamente puede no ser atractivo, es un alimento nutritivo:

“El arroz con sangre es feo, pero nutritivo. Cocinar la sangre activa proteínas que nos benefician”, explicó un seguidor.

Sobre las vísceras y tripas, algunos coincidieron con la idea de moderar su consumo, pero cuestionaron la generalización sobre la carne: “Con lo de los músculos, ¿quieres decir toda la carne?”, preguntó un usuario.

La discusión no solo giró en torno a la salud y la nutrición, sino también a la identidad cultural y económica que representan estos alimentos en Colombia.

Varios internautas señalaron que prohibir productos como el arroz con sangre o las vísceras no es un tema únicamente dietético, sino que toca elementos de tradición, cultura popular y economía regional:

“La morcilla no es ideología, es identidad”, destacó un seguidor, subrayando la importancia de estos platos en la gastronomía local y en la vida de muchas comunidades.

La respuesta de los internautas evidenció un contraste entre la perspectiva de la presentadora y la percepción de los ciudadanos sobre la alimentación tradicional colombiana. Lo que Margarita Rosa planteó como una medida hipotética, rápidamente se convirtió en un debate sobre nutrición, cultura y respeto a las costumbres.

Por primera vez, varios seguidores expresaron abiertamente su desacuerdo con la artista: “Por primera vez estamos en desacuerdo, señora Margarita Rosa de Francisco Baquero”, afirmaron, reflejando la intensidad del debate que generó su comentario.

¿Qué enfermedad tiene Margarita Rosa de Francisco?

La actriz, presentadora y escritora Margarita Rosa de Francisco padece escoliosis progresiva, una enfermedad degenerativa de la columna vertebral que le fue diagnosticada desde los 16 años.

Debido a la curvatura anormal de su columna, ha tenido que someterse a por lo menos dos cirugías y lleva la columna parcialmente atornillada, lo que limita su movilidad y le ha dejado una cicatriz significativa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.