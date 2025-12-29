Hace algunos días, en vísperas de la festividad más importante del año, la Navidad, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acogió en el jardín de la Casa de Nariño a centenares de personas en situación de vulnerabilidad. Aquel 24 de diciembre, entre 400 y 800 individuos, entre los cuales se incluían miembros de comunidades indígenas y de la comunidad LGBTIQ+, atendieron la invitación para celebrar la “Navidad con Esperanza”.

No pasó desapercibido para el público la elección de vestimenta del presidente. Tal y como dio cuenta en su perfil de redes social, Petro lució una chaqueta negra bordada con flores, confeccionada totalmente a mano por habitantes de calle. Complementó este modelo con una gorra de la marca Bachué, de la autoría de su hija Andrea. Gustavo Petro expresó: “Mi pinta en el almuerzo con los habitantes de calle. La chaqueta la hicieron los habitantes de calle y es mi regalo de Navidad. Los últimos serán los primeros”, fue lo que dijo el mandatario sobre su ‘outfit’.

Esa foto desató todo tipo de reacciones en redes sociales, desde memes hasta personas que valoraron el gesto del mandatario. Una de ella es Margarita Rosa de Francisco, actriz y conocida seguidora del Gobierno Nacional, quien en su cuenta de X se preguntó sobre la imagen de Petro: “¿Por qué me parece sexy esta foto?”.

Ese comentario produjo risas entre sus seguidores y hasta el mensaje llegó a la periodista Darcy Quinn, quien continuó con el tono humorístico y le respondió: “Porque necesitas gafas urgentemente jajaja”, dijo también en su cuenta de X.

Dicho evento, que se ha consolidado como tradición Navideña desde que Petro asumió la presidencia en 2022, se extendió durante una tarde de acogedor ambiente festivo. Los asistentes disfrutaron de un banquete de platos típicos como lechona y pavo, amenizado por variadas presentaciones artísticas y bailes de salsa y hip hop, sin faltar la tradicional Novena de Aguinaldos. En momentos, se permitió el acceso al interior de Palacio de Nariño, dándole a los invitados la oportunidad de recorrer espacios emblemáticos como la espada de Bolívar.

