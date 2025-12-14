Margarita Rosa de Francisco confirmó que se volvió a casar, luego de publicar un video en su cuenta de Instagram en el que dio a conocer la noticia. La actriz compartió imágenes del momento en el que contrajo matrimonio con Will Van Der Vlugt (fotógrafo y productor holandés), en lo que aparenta haber sido una ceremonia sencilla y privada.

En el video se observa a la actriz luciendo un vestido sobrio, acompañado de un cinturón, mientras que su ahora esposo vistió un traje de color beige. Aunque no se reveló el país ni la ciudad en la que se llevó a cabo la boda, las imágenes permiten identificar que la ceremonia se hizo en una playa, detalle que llamó la atención de sus seguidores.

Cabe recordar quela actriz ya había dado algunas pistas sobre este acontecimiento en sus redes sociales, donde publicó un conteo regresivo con varios ‘post’. Además, a comienzos de 2025 Margarita Rosa de Francisco había mencionado la fecha tentativa de su matrimonio con Van Der Vlugt, unión que corresponde a su tercera boda.

En ese ‘post’ compartido en su Instagram, la artista, además de debelar el video, también dejó la siguiente descripción: “Y vivieron felices para siempre“, una frase que encierra la alegría de esta nueva etapa que comienza en su vida.

Por su parte, varios de sus seguidores y amigos ya le han dejado algunos comentarios: “¡‘Marga’, qué felicidad! Mucho amor para los dos“, “¡qué viva la vida y el amor bonito”, “¡muchas felicidades, Margarita!” y “felicitaciones”, son algunas de las reacciones en la publicación de la vallecaucana.

¿Cuántos esposos tuvo Margarita Rosa de Francisco?

Margarita Rosa de Francisco, reconocida actriz y presentadora colombiana, ha estado casada en dos ocasiones antes de su matrimonio más reciente. Su primera unión fue con el cantante Carlos Vives, con quien contrajo matrimonio en 1988 y del que se separó en 1990.

Años más tarde, en 2003, Margarita Rosa contrajo matrimonio con el empresario Daniel Castello. Esta relación tuvo una duración breve, culminando apenas un año después de su enlace.

Actualmente, Margarita Rosa de Francisco está casada con Will Van Der Vlugt, siendo este su tercer matrimonio. A lo largo de su vida, la actriz ha mantenido una presencia mediática constante, aunque su vida personal se ha conocido principalmente por estos vínculos matrimoniales.

