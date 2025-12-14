La presentadora Diva Jessurum abrió recientemente un capítulo doloroso de su vida profesional al recordar los episodios de acoso laboral y sexual que vivió en sus inicios en los medios de comunicación.

En conversación íntima con su amiga Lily Bechara, la periodista reveló detalles de una experiencia que, asegura, marcó profundamente su carrera y su autoestima, y que por años prefirió callar. Aunque evitó mencionar el nombre del medio o del agresor, sí relató con claridad lo que, para ella, constituyó una situación de abuso de poder en toda regla.

“Yo tuve un jefe que me maltrató”, comenzó diciendo, al explicar que trabajó en un lugar donde —según sus palabras— reinaban los abusos, el irrespeto y el acoso hacia varias mujeres del equipo. Asegura que en ese entorno era “normal” que las presentadoras tuvieran que acceder a conductas inapropiadas para conservar su posición laboral o seguir creciendo profesionalmente.

Diva relató que en aquel entonces su jefe era director de noticias y estaba casado con una excompañera suya de la universidad. Sin embargo, ese estado civil no fue impedimento para que, según ella, el hombre intentara acercársele con insistencia.

“Ese jefe me caía con todas las de la ley”, recordó, aclarando que nunca correspondió porque, además de estar casado, le parecía una persona desagradable, “bien maluco”. Su rechazo, sin embargo, tuvo consecuencias.

Al no acceder a las propuestas de su jefe, Diva empezó a ser víctima de maltratos constantes. “Entonces yo era la peor periodista del mundo”, contó. La situación llegó a niveles humillantes, al punto de que él hacía comentarios sexuales delante del equipo para ridiculizarla.

“Me decía: ‘¿Por qué tienes que leer como si tuvieras un aparato genital metido en el trasero?’”. Según la presentadora, esa frase, de una vulgaridad extrema, provocaba risas forzadas entre los compañeros por miedo a contradecir al jefe. Pero cuando él se iba, todos se acercaban para hablar mal del director y expresar el cansancio que sentían por su conducta. “Ese tipo nos tiene aburridos”, le decían.

Jessurum afirma que fue víctima de acoso laboral y también acoso sexual por parte de este hombre, quien utilizaba su posición para intimidarla y hacerla sentir incapaz. Con el tiempo, y ya lejos de ese entorno, logró sanar parte de esas heridas. Sin embargo, la vida la sorprendió años después con un episodio que describe como una especie de justicia poética.

Relató que, tiempo después, viajó a Barranquilla para visitar a su familia. Una tarde encendió el televisor y, para su sorpresa, vio a ese mismo hombre —el que se creía “la eminencia”, como lo llamó— presentando un programa llamado ‘El club del tendero‘, hablando sobre el precio de la cebolla y la papa. “Dije: este era el gran intelectual que decía que yo no servía para nada, y véalo preguntando cuánto vale la cebolla al aire”, expresó con ironía.

Aclaró que no tiene nada en contra de los tenderos ni de los productos que venden, incluso resaltó las bondades de la cebolla, “que sirve para el cabello y los pulmones”. Pero no pudo evitar sentir alivio al verlo en un cargo mucho menos prestigioso que el que ostentaba cuando abusaba de su autoridad.

“Ese señor que se creía lo último en guaracha tuvo que bajarse y darse cuenta de que uno no tiene por qué maltratar ni humillar a la gente”, afirmó.

Según ella, lo que su exjefe ejerció sobre ella fue abuso de poder e inseguridad personal. “Un tipo seguro propone y si la mujer le dice que no, dice ‘ok, me busco otra’”, reflexionó.

Diva decidió compartir esta historia porque sabe que muchas personas, especialmente mujeres, están pasando por situaciones similares. Su mensaje final fue claro: no hay que sentir miedo y es necesario poner límites. “El título que se merece un acosador es un acosador”, concluyó, invitando a quienes viven experiencias de abuso a alzar la voz y reclamar el respeto que merecen.

