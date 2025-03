A lo largo de su vida, Diva Jessurum ha enfrentado momentos de gran dificultad, algunos de los cuales ha compartido con el público para inspirar y mostrar su fortaleza. Uno de los episodios más duros que vivió ocurrió mientras trabajaba en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, cuando perdió un bebé que esperaba con ilusión.

Aunque ese hecho ya se conocía porque lo había revelado en entrevistas pasadas, este domingo 16 de marzo contó cómo fue que se enteró y cómo eso marcó un antes y un después en su vida personal.

Según lo narrado por Jessurum en ‘Bravíssimo’, de Citytv, el embarazo llegó en un momento en que estaba plenamente dedicada a su carrera, al punto que iba a dar comienzo al programa ‘Se dice de mí’.

“Mi segundo hijo qué tiene que ver con Silvestre Dangond, por ejemplo. Que cuando yo salgo embarazada, y yo no le había dicho a nadie que estaba embarazada, me aprueban el programa ‘Se dice de mí’ y me preguntan con qué artista lo hacemos. Yo dije ‘hagámoslo con Silvestre Dangond’, que estaba en un excelente momento”, indicó inicialmente la periodista barranquillera.

Pero inesperadamente, y mientras hacía algunas entrevistas para el mencionado programa, lo peor ocurrió sin ella imaginárselo.

“Me fui a hacer el primer ‘Se dice de mí’ y lo hice en Medellín. Después de Medellín me fui hasta La Guajira y me metí en una zona destapada a entrevistar a su papá en unas cascadas y cuando llegué ya había perdido el bebé”, recordó la comunicadora.

A pesar del dolor, Diva continuó adelante con su trabajo, demostrando una resiliencia admirable. Quienes la conocen destacan su capacidad para mantener una sonrisa frente a las cámaras, incluso en medio de la adversidad.

“Cualquier otra persona dice ‘estoy embarazada, me quedo quieta, dejo de trabajar y no hago nada’. Bueno, mi vida sigue y estaba muy ilusionada, había rezado mucho por tener bebés y le había pedido mucho al cielo para que me lo regalara… estaba trabajando, fue algo que yo no busque y fue algo que se me presentó”, relató en el mismo programa.

Ese duro momento se convirtió en un episodio de superación, ya que, según contó, ha sacrificado mucho en su vida para poder ser lo que es hoy en día en los medios.

“Han sido muchos los sacrificios y mucha parte de mi vida que le he dejado a los medios de comunicación”, concluyó sobre el tema.

