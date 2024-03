Por: El Espectador

En septiembre de 2022, Diva Jessurum, presentadora y directora de producciones de Caracol Televisión, sorprendió a sus seguidores al compartir públicamente su batalla contra el cáncer. En entrevistas posteriores, contó detalles más íntimos sobre su experiencia y recuperación.

Jessurum reveló que uno de los momentos más significativos fue cuando su peluquero se enteró de su diagnóstico antes que su propia madre. En ese momento, en lugar de seguir el consejo de cortar su cabello gradualmente, decidió enfrentar la situación de una vez por todas. Después de la sesión de corte, se retiró a un lugar privado para tener un espacio de reflexión y gratitud por su cabello y los momentos compartidos con él, pues para ella tenía un valor importante.

“No es fácil verse al espejo calva y tener al mismo tiempo el corazón vulnerable. Hoy quiero abrirle mi alma a todas las personas que en algún momento han enfrentado este dolor. Los entiendo, de principio a fin. Por eso quiero decirles que el cuerpo es un empaque, por eso hay que trabajar primero en sanar el alma”, escribió en una publicación de Instagram.

Durante el tratamiento, Jessurum enfrentó momentos que, aseguró, cambiaron su vida. “A mí me hicieron primero ocho quimioterapias, (…) 21 radioterapias y eso fue muy pesado”. Y agregó que: “nunca le he contado esto a nadie, pero yo quedé muda, sin voz, creí que la iba a perder, no me pasaba ni el agua y estaba completamente ronca”.

En la actualidad, ha dejado de lado el uso de pelucas y afirma que se siente cada vez más cómoda con su imagen. A través de sus redes sociales, donde cuenta con una audiencia de más de un millón de seguidores, ha compartido detalles de su recuperación, inspirando a otros con su historia, que ha sido señalada como un testimonio de superación y resiliencia.

“Me concentré en luchar por mi vida, en no fallar en mi trabajo, en cuidar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Me pasaron mil cosas, unas buenas y otras fueron inesperadas. Aprendí que el Cáncer hay que aceptarlo y abrazarlo”, expresó la presentadora barranquillera.

