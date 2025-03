Laura Sarabia ha estado navegando aguas tormentosas durante todo su trasegar en el Gobierno de Gustavo Petro, partiendo desde su posición como jefa de gabinete, luego en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y en Prosperidad Social, cargos en los que tuvo que apagar una gran cantidad de incendios en materia gubernamental.

Ahora, desde su nueva posición al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, las llamas siguen a su acecho, puesto que, además de su mención en la financiación de la campaña de Petro, las ‘chuzadas’ a su empleada Marelbys Meza y la corrupción en la UNGRD, Sarabia fue relacionada con denuncias de tráfico de influencias.

Así las cosas, la periodista y exdirectora del Sena, María Andrea Nieto, quien ha sido una acérrima detractora del Gobierno de Gustavo Petro, quiso ‘echarle leña’ a la situación de Sarabia y publicó una polémica fotografía, en la que aparece la canciller, haciendo compras en una tienda de ropa en Madrid.

A la periodista, que constantemente se ve enfrascada en debates en contra del Gobierno, le salió el tiro por la culata y le llovieron críticas entre los comentarios de la publicación; muchos usuarios la tacharon hasta de “envidiosa”.

“Qué no se te noté la envidia y la frustración…”; “Deje la envidia que ella no es como usted que siempre es con los mismos ‘chiros'”; “Típico de personas que no viven su vida…”; fueron algunos de los comentarios.

Recientemente, Laura Sarabia habló en varios medios de comunicación sobre los distintos señalamientos en su contra, relacionados, incluso, con el dinero que invierte en su vestimenta, puesto que en más de una ocasión se le ha visto utilizando prendas de marcas lujosas y reconocidas.

“Uno trata, en medio de todo, de estar a la altura del cargo en el que estoy, del lugar en el que estoy, de sentirse uno bien como mujer […] a veces eso da en el ego”, expresó a Caracol Radio.

De igual manera, se defendió de las críticas por tráfico de influencias y aseguró sentirse “vilipendiada” por la opinión pública y el periodismo.

“No tengo ningún vínculo con la salud. Tampoco he tenido relación con Papá Pitufo; lo que conocí después lo declaré ante la Fiscalía en mi más reciente testimonio. Por mucho que se esforzaron no me pudieron inculpar en la UNGRD, tampoco vendo notarías, no negocio puertos, aviones, ni vendo reuniones. No existe un solo dato ni prueba en mi contra. Me atacan públicamente, no ante la justicia, porque buscan destruir mi nombre”, afirmó a El País de España.