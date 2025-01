Silvestre Dangond ha trazado una carrera marcada por influencias significativas de grandes leyendas del vallenato, tales como Rafael Orozco y Jorge Oñate. En una reciente entrevista, el cantante colombiano reveló cómo estos encuentros en su niñez fueron decisivos en su camino hacia el estrellato.

“El destino quiso que creciera rodeado de los más grandes de nuestra música. Recuerdo que desde pequeño, me fascinaba ir a ver a Jorge Oñate en La Paz. Me pegaba a su carro y cuando él salía y me saludaba, yo era el niño más feliz del mundo”, relata Silvestre con una mezcla de admiración y nostalgia.

Sin embargo, fue su relación con Rafael Orozco lo que parece haber dejado una marca indeleble en su memoria. El cantante narró cómo, siendo solo un niño, tenía el atrevimiento de pedirle dinero a Orozco para comprar ‘bolis’, un refresco popular en la costa Caribe.

“Lo veía como un ser de otro mundo, alguien a quien le tocaba hasta el pantalón para llamar su atención y pedirle algo de dinero“, dijo Silvestre entre risas.

El ‘bolis’, que consiste en hielo picado mezclado con diferentes sabores, es una tradición en la región Caribe. La influencia de estas figuras no solo fortaleció el amor de Silvestre por el vallenato, sino que también moldeó su estilo musical y su desempeño en el escenario.

“Todo lo que soy se lo debo a esas leyendas. Desde ellos aprendí el valor de la música como un puente entre corazones”, afirmó el artista, quien a pesar de su fama y éxito internacional, siempre hace hincapié en sus raíces y la autenticidad de su música.

