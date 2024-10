El cantante Carlos Vives se pronunció a través de varios medios de comunicación colombianos sobre la muerte de su amigo y compadre, Egidio Cuadrado, quien falleció este lunes 21 de octubre en Bogotá.

La Clínica Colombia en Bogotá, donde el reconocido acordeonero permanecía internado desde hace varios días, confirmó la causa de su muerte: Egidio Cuadrado falleció a consecuencia de una pulmonía.

Carlos Vives contó las últimas horas de vida del maestro Egidio Cuadrado

Vives habló con Blu Radio y contó detalles de las últimas horas de vida del artista de vallenato.

“Lo vi hace solo unos días aquí en Bogotá y me di cuenta que ya se nos estaba yendo el viejo, porque lo vi muy acabadito y yo sabía que no había nada más que hacer”, contó conmocionado el samario.

Vives agregó: “Él siempre mantuvo la esperanza de recuperarse. Antes de ingresar a la Clínica Colombia, se puso muy mal. Su esposa, Fanny, le preguntó: ‘¿Vamos a llevar algo de la casa?’ Y él le respondió: ‘No te preocupes, yo regreso’.”

El samario recalcó que el maestro estaba muy acabado en los últimos días de vida. “Se envejeció de la noche a la mañana”.

“Cuando lo visité yo sentí que no me oía. Sentí que ya no estaba por ahí. Después me decían que había abierto los ojos, pero yo sabía que mi compadrito no tenía vuelta atrás”, comentó el intérprete de ‘La tierra del olvido’.

¿Qué le pasó a Egidio Cuadrado?

El acordeonero de Carlos Vives falleció este lunes 21 de octubre de 2024 en la Clínica Colsanitas en Bogotá debido a una pulmonía que la aquejaba varios días. La noticia fue confirmada por la clínica en un breve comunicado.

¿Cuándo fue rey Vallenato Egidio cuadrado?

Egidio Cuadrado fue proclamado rey vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata en 1985 en Valledupar, un logro que le abrió las puertas al éxito. Años más tarde, consolidó su carrera al unirse a Carlos Vives como parte de ‘La Provincia’ y llevar la fusión del rock y el vallenato al mundo entero.

