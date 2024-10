Luego de que la Clínica Universitaria de Colombia confirmara la muerte del rey vallenato Egidio Cuadrado Hinojosa la madrugada de este lunes 21 de octubre, su compañero por 30 años en La Provincia, Carlos Vives, se pronunció a través de sus redes sociales y medios de comunicación lamentando lo sucedido. Aseguró que con el fallecimiento de su compadre moría también su agrupación vallenata.

“Murió La Provincia”, escribió el cantante en su cuenta de X. Minutos más tarde, en entrevista con Noticias Caracol explicó el significado de ese mensaje. El samario mencionó que el villanuevero bautizó su banda y que su historia empezó a escribirse después de que se coronara rey del Festival de la Leyenda Vallenata en 1985.

(Vea también: Esposa de Egidio Cuadrado se llama Fanny Maldonado y él le dedicó hermosas palabras)

Lee También

El cantante relató que cuando eligió a Egidio Cuadrado como su acordeonero muchas personas le cuestionaron su decisión. Sin embargo, 30 años después asegura que no se equivocó. Recordó que el acordeonero siempre recordaba a su natal Villanueva en cada uno de sus viajes, al punto de encontrarle algún parecido con Londres.

“Creí que había llorado bastante. Desde ayer para acá ha sido un altibajo. Alcanzamos a grabar un nuevo álbum y con la esperanza de que volviéramos a recomenzar todo, pero no pasó. Estoy pensando que no me equivoqué, que escogí al campesino, al más colombiano, al que amaba más su folclor, al que nunca dejó de ser él y que siempre nos mantuvo con los pies en la tierra, al que le puso el nombre de mi banda La Provincia”, expresó.