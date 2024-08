Silvestre Dangond manifestó en una reciente entrevista que se volvió frecuente usuario de estupefacientes luego de sus presentaciones.

(Vea también: ‘Pipe’ Peláez dijo si soporta a Silvestre Dangond; tuvieron duro cruce en el pasado)

“Me gustaba consumir después de los conciertos. Después de que salía de los compromisos yo decía: ‘Comenzó mi rumba’”, narró a modo de introducción.

Y dijo que le hacía creer a sus fanáticos que disfrutaba cantar en tarima cuando en realidad añoraba otra cosa: “Yo los estaba engañando, ellos creen que estoy bien… pero estoy esperando que esto se acabe para comenzar la rumba”.

De hecho, apuntó que le parecía algo normal: “Yo jugué con ese tema muchas veces y no le di importancia a eso porque sentí que lo dominé en su momento y fui más inteligente”.

Además, expresó que alcanzó a recibir críticas: “Yo consumía, pero no compraba, era pasajero y mucha gente me juzgaba. Me decían que estaba bajo los efectos cuando no lo estaba”.

Lee También

Silvestre Dangond reveló problemas por adicciones

El artista indicó que la situación se le alcanzó a salir de las manos: “Llegó un momento que entré en un conflicto interno, personal, me despeché muy fuerte y ahí entraron a hacer lo suyo las sustancias y el alcohol. Aunque yo he tenido más problemas con el alcohol”.

Y cerró contando que pretendió afectarse intencionalmente: “Hubo un momento en el que me quería hacer daño y pasaba los estándares, le daba y le daba para que me pasara algo, pero gracias Dios nunca me pasó”.

Por último, aceptó que hubo un punto en el que todo fue de mal en peor:

“Me descontrolé, me engordé”.

En video, las palabras del cantante:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VALLENATIZATE (@vallenatizate)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.