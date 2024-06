Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

A través de las redes sociales se hizo viral un video del cantante de música vallenata Silvestre Dangond hablando sobre la infidelidad en uno de sus conciertos. El artista narra la respuesta que dio cuando le preguntaron si perdonaría una infidelidad.

Según Dangond, si la infidelidad sucediera en el momento actual de su vida le daría una segunda oportunidad a su pareja para saber si de verdad está enamorado de ella; y, aunque reconoce que sería una situación “incómoda y difícil”, no se avergonzaría de “vivir el momento” y encontrar una respuesta en el tiempo.

(Vea también: ¿Cuánto cuesta un concierto de Silvestre Dangond? Esto es lo que cobra por un ‘show’)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Full vallenato (@fullvallenato)

“Me preguntaban: ‘Silvestre, ¿tú aceptarías una infidelidad?’ y le dije: ‘Sabes una cosa, yo en este punto de mi vida que me encuentro sí la perdonaría y me quedaría con ella y quedándome con ella me voy a dar cuenta si verdaderamente la amo y si no la amé le digo adiós, pero no me gustaría separarme de una mujer amándola, prefiero vivir el momento y darme cuenta si de verdad la amo o la amé”, dijo Silvestre Dangond.

Añadió: “Yo sé que es un momento incómodo y difícil porque a nadie le gusta que le sean infiel, pero dale pa’ lante y acuérdate que vinimos a este mundo solo y nos entierran solo’”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SILVESTRE (@silvestredangond)

Silvestre y su familia

Silvestre Dangond está casado con la vallenata Piery Avendaño, con quien tiene una relación desde hace más de 20 años y con quien construyó una familia al lado de sus hijos Luis José, Silvestre José y José Silvestre.

La pareja se casó el 13 de septiembre de 2011 en la iglesia Santo Toribio de Cartagena, Bolívar, luego de 10 años de noviazgo y del nacimiento de sus tres hijos. Actualmente están radicados en Miami, Estados Unidos, donde el cantante ha podido internacionalizar su carrera y ser conocido en América Latina y Norteamérica.

No dejes de leer: Drummond donó dos aeronaves al SENA para la formación técnica de estudiantes

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.