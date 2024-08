El cantante ‘Pipe’ Peláez reconocido por temas musicales como ‘Tan natural’, ‘Te amo y te amo’, ‘El amor más grande del planeta’, entre otros, está promocionando su nuevo concierto sifónico este 24 de agosto en el Movistar Arena.

¿Cuál fue la pelea entre Silvestre Dangond y ‘Pipe’ Peláez?

El artista nacido en Maracaibo, Venezuela, indicó a la emisora Tropicana que con todos los artistas de vallenato se la lleva muy bien pero con el único que tuvo molestia fue con Silvestre Dangond. Esto explicó el artista:

“Con todos me los llevo bien, con el único que en alguna ocasión tuvimos diferencias fue con Silvestre pero hace muchos años, por culpa de una coautoría de la canción ‘Ahí viene y ahí va'”.

“Pero, ya estamos grandes para eso. De resto yo me la llevo bien con absolutamente todo el mundo y la posición mía siempre fue diferente a ellos. Yo pasé de darle canciones a casi todos para después ser colega. La composición me dejó los mejores recuerdo con ellos“.

Al parece los dos artistas dejaron las rencillas en el pasado.

¿Quiénes son los vecinos de ‘Pipe’ Peláez?

El intérprete de ‘Te amo y te amo’ reveló a Tropicana que es vecino de J Balvin en el mismo conjunto residencial en Llanogrande, Antioquia.

“En realidad mi vecino es Balvin y no Maluma, pero él no se la pasa allí, no lo veo muy seguido. José casi no viene, está como dos veces al año”, dijo Peláez.

Por otro lado, contó que en el mismo conjunto también vive el futbolista Juan Guillermo Cuadrado. “Con Cuadrado le digo: ‘Panita'”.

El artista también habló de Maluma: “Tuve la fortuna de conocer a ‘Juancho’ cuando tenía 13 – 14 años, desde que empezó su carrera. Su trayectoria ha sido dándoles desde chiquitico”.

