El artista de vallenato Felipe Peláez conversó con la periodista Cristina Estupiñán a quien le contó que al sufrir un dolor de cabeza por unos días decidió ir al hospital donde le dijeron que si esperaba un minuto más las noticias no eran muy favorables.

¿Qué le pasó a Felipe Peláez?

El intérprete de ‘Te amo y te amo’ contó cómo inició ese sorpresivo momento:

“Hace cuatro años me dio una disección en la carotidea. Es como un taponamiento de la arteria y me daban unos dolores de cabeza horribles y yo decía: ‘¿Qué pasa?’ Me tomaba un analgésico o algunas pastas y un día me fui al hospital porque no aguantaba más el dolor “, dijo Peláez.

“A las 3:00 a. m. me cogió el dolor de cabeza espantoso y quedé tres días en UCI porque caí en etapa crítica para que no me diera una aneurisma. Ya estábamos finalizando la pandemia, si no llego antes, no sé que hubiera pasado”, contó Peláez.

“Fue terrible, pero gracias a Dios, la sacamos adelante. Estuve un año de tratamiento lento en silencio con resonancia magnética una vez al mes, muy asustado hasta que por fin salí”.

El cantante recuperó su salud y ahora solo toma lo que le recete el médico: “Probióticos, cromo, fibra, esto a mis 48 años”, dijo entre risas.

Sin embargo, este episodio no ha sido el único decaimiento que ha tenido el cantante vallenato, hace un año tuvieron que operarlo porque tuvo una lesión en su hombro izquierdo.

“La vi dura porque me tuvieron que hacer una operación del manguito rotador, es una de las operaciones más duras que me he sometido. Cuando estaba en casa veía a mis hijos y mi esposa dormir pero sentía un dolor horrible en el brazo y decía: “Dios, sácame de esta”.

Luego de este episodio el cantante se recuperó y siguió su vida.

¿Quién es la hija de Felipe Peláez?

Sara Peláez, hija del reconocido artista y compositor Pipe Peláez, con tan solo 12 años de edad sigue sorprendiendo en la industria musical por su gran talento artístico y su dulce voz con canciones de pop y ‘covers’ de canciones.

A sus 10 años lanzó su primer sencillo en la industria musical titulado ‘Qué canten los niños’, en compañía de su papá y del artista Manuel ‘Shay’ Ramírez.

