A través de su cuenta oficial en Instagram, Diva Jessurum compartió un desgarrador mensaje con el que despidió al artista Ómar Geles, cuyo deceso consternó al país en los últimos días.

(Vea también: “Parte el alma”: hijo de Miguel Morales, por estado de su padre tras muerte de Ómar Geles)

La periodista, afectada por la inesperada muerte del cantautor, recordó la promesa que Geles no le pudo cumplir, la cual tenía que ver con su programa ‘Se dice de mí’, que se emite los fines de semana en Caracol Televisión.

“Mi negro querido, te me fuiste. No me esperaste y me quedaste debiendo el ‘Se dice de mí'”, escribió en un principio.