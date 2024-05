La canción habla de una historia real que Ómar Geles, amigo del ‘Cacique’ y autor de varios de sus temas, vivió con una de novia que tuvo en Valledupar, contó en una entrevista en Radio Uno, citada por El Tiempo.

Geles, que tuvo siete hijos con distintas mujeres, indicó que su entonces pareja se dio cuenta que él andaba con otra y le terminó.

“Yo le comencé a pedir perdón y todas esas cosas y, cuando veo, se comenzó a entrompar (besar) con un amigo mío, y me dijo que así era la cosa, que ella no se quedaba con esa”, declaró según el diario.

Por lo mismo, escribió la siguiente estrofa, que actualmente se puede considerar machista:

Ay, yo sé bien que te he sido infiel

Pero en el hombre casi no se nota

Pero es triste que lo haga una mujer

Porque pierde valor y muchas cosas

No obstante, el compositor —que murió mientras jugaba tenis— no se arrepintió de escribir esas letras, agregó Alerta Bogotá, aunque sí reconoció que las cosas entre las mujeres y los hombres deben ser equitativas.

“Arrepentirme, no, no me arrepiento, pero ahora sí pienso que las cosas están más parejo. O sea, uno lo que tiene que hacer es respetar porque a ninguna persona le gusta que le hagan eso“, declaró, de acuerdo con el portal bogotano.

Letra de ‘La falla fue tuya’, de Diomedes Díaz

En este video se puede escuchar y leer la letra de la canción sobre la infidelidad de Ómar Geles:

