鈥淟os caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son como yo cre铆a, no son como imaginaba鈥, ese es un apartado del exitazo de Los Diablitos, agrupaci贸n de la que hizo parte聽脫mar Geles, cantante, m煤sico y compositor que falleci贸 en la noche de este 21 de mayo en Valledupar.聽

Su partida ha dejado un gran dolor en todos los seguidores y personas que hacen parte del gremio del vallenato y de la m煤sica colombiana, pues fue el que cre贸 grandes piezas que son 铆conos del pa铆s. Geles muri贸 de un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba jugando p谩del junto a varios de sus amigos y聽hace apenas 3 d铆as se hab铆a podido despedir en El Camp铆n en un memorable 鈥榮how鈥 de Silvestre Dangond, que le dedic贸 unas palabras.聽聽

C贸mo han sido los homenajes a聽脫mar Geles聽en Valledupar

En la plaza principal de la ciudad reposa su f茅retro en capilla ardiente y all铆 han llegado familiares, amigos, cantantes y seguidores del artista para darle un 煤ltimo adi贸s.聽En redes sociales se han mostrado videos e im谩genes de los homenajes, los cuales han conmovido a los amantes del vallenato.聽

脡lder Day谩n, desconsolado por la muerte del compositor El cantante compar贸 la muerte del artista con la de su padre, Diomedes D铆az.

Silvestre Dangond cant贸 鈥楢 blanco y negro鈥 en honor a 脫mar Geles El cantante le dedic贸 emotivas palabras al ic贸nico compositor. 鈥淟a gente no sabe lo que perdi贸. La ausencia se va a sentir con los a帽os鈥, Silvestre Dangond.

As铆 han sido los homenajes a 脫mar Geles Su madre, Hilda Su谩rez, cant贸 鈥楲os caminos de la vida鈥 en la plaza Alfonso L贸pez

