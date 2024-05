“Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son como yo creía, no son como imaginaba”, ese es un apartado del exitazo de Los Diablitos, agrupación de la que hizo parte Ómar Geles, cantante, músico y compositor que falleció en la noche de este 21 de mayo en Valledupar.

Su partida ha dejado un gran dolor en todos los seguidores y personas que hacen parte del gremio del vallenato y de la música colombiana, pues fue el que creó grandes piezas que son íconos del país. Geles murió de un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba jugando pádel junto a varios de sus amigos y hace apenas 3 días se había podido despedir en El Campín en un memorable ‘show’ de Silvestre Dangond, que le dedicó unas palabras.

Precisamente, el mes de mayo de 2024 para el vallenato ha sido bastante difícil, pues el pasado 14 se conoció la muerte de Elvira Maestre, más conocida como ‘Mama Vila’, quien es la madre de Diomedes Díaz. Ahora, 7 días después, Geles también se le juntó en el camino hacia la eternidad.

Cuáles son las 2 coincidencias entre Ómar Geles y ‘Mama Vila’

La primera coincidencia entre ambas muertes es que se dieron a pocos días del 26 de mayo, día en el que se conmemora el cumpleaños de Diomedes Díaz, el cantante vallenato más grande de la historia. De hecho, Geles fue acordeonero del artista y compuso varias de sus canciones, como ‘La falla fue tuya’.

Además, la segunda coincidencia es que el compositor falleció un 21 y Diomedes un 22. Ambos también son recordados por sus peleas en las parrandas, cuando Geles le pedía al ‘Cacique’ que lo dejara cantar, a lo que el intérprete le pedía que se dedicara a tocar el acordeón.

En Valledupar se preparan grandes homenajes para Ómar Geles, quien seguramente será velado en capilla ardiente en la plaza principal de la ciudad, donde asistirán sus amigos y grandes cantantes de vallenato.

