El mundo del vallenato se encuentra de luto tras la muerte del reconocido compositor y cantante Ómar Geles Suárez, quien falleció este martes 21 de mayo a la edad de 57 años.

Geles sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba un partido de tenis en Valledupar, según informaron sus familiares y allegados. El artista fue trasladado de urgencia a la clínica Erasmo de Valledupar, donde se confirmó su deceso.

Ómar Geles era una de las figuras más importantes del vallenato. A lo largo de su prolífica carrera, compuso más de 800 canciones, entre las que se encuentran grandes éxitos como “Los caminos de la vida”, “Como le pago a mi Dios” y “El amor más grande del planeta”.

Sus composiciones fueron interpretadas por artistas de la talla de Jorge Celedón, Poncho Zuleta, Silvestre Dangond, Diomedes Díaz y Martín Elías, lo que le consolidó como uno de los compositores más prolíficos y reconocidos del género.

Sin embargo, hace unos meses hubo polémica por el precio de sus canciones. En una entrevista reciente con Víctor Sánchez Rincones, el fallecido cantautor vallenato Ómar Geles reveló cuánto le cobra a un cantante ‘no reconocido’ por una canción inédita.

Cuánto dinero cobraba Ómar Geles por una canción

La cifra dijo que ascendía a $ 60 millones, y que entregaba la canción ya producida. Esto era gracias a que Geles pasaba largas horas en su estudio de grabación trabajando en sus producciones musicales.

Esto generó controversia por el cobro de una canción inédita, ya que cantantes como el ‘Mono’ Zabaleta dijo que era excesiva, mientras que otros la defendieron, argumentando que el talento y la trayectoria de Geles lo valían.

“Tengo como 500 canciones inéditas, pero hay unas que están hechas hace tiempo y me toca hacerles renovación. Hay momentos en los que no tengo cómo resolverles una canción rápida a muchas personas porque no tengo tanto tiempo”, mencionó Geles en dicha entrevista.

La polémica se creció cuando, para marzo de este año, el Mono Zabaleta aseguró que le regresó una canción a Geles, a pesar de que ya la había grabado. “Le grabé varios temas, pero ahora Ómar cobra $ 60 millones y $ 70 millones por una canción. En el CD pasado tenía una canción grabada hasta con video, me dijo que valía eso y yo saqué la canción”.

Pero hay otros artistas del género vallenato como Rafa Pérez que sí dijeron estar totalmente dispuestos a pagar esa suma de dinero. Incluso, recientemente le grabó a Geles la canción ‘El dele que dele’.

El cantante Vallenato Mono Zabaleta denuncia q el compositor Omar Geles cobra 70 millones x una canción, hoy está en 80. Geles está sobrevalorado y es mercantilista, le gusta más el dinero q la comida. X eso es q el vallenato está en crisis, bien por Zabaleta q lo hace público. pic.twitter.com/CG6KP0iEhq — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) March 6, 2024

“El 70 % de mis éxitos como solista cumplen al menos con una de dos características: son de la autoría de Ómar Geles o fueron tocadas por él”. Y agregó para defenderlo: “Es la mente maestra de la música vallenata, tiene más de 30 años vigente todos los años con al menos cinco éxitos de su autoría. Merece, incluso, mucho más que eso”.

