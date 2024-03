El cantante y compositor de vallenato Omar Geles, famoso por crear grandes temas de este género como: ‘Los caminos de la vida’, ‘Una hoja en blanco’, ‘Chao amor’, entre otras, reveló la cifra que cobra por crear y producir una canción.

En entrevista con el periodista Víctor Sánchez, Geles confesó que cobra 60 millones por crear y grabar una canción a cualquier artista vallenato.

“La cuestión es de tiempo porque ahora que estoy tocando en muchos conciertos me queda menos tiempo para trabajar en el estudio, entonces no es que yo no quiera dar la canción, tengo 500 canciones inéditas en mi estudio, entonces lo que me toca es tomar una de ellas y hacerle una renovación“, dijo Geles.

Por otro lado, el cantante ‘Mono’ Zabaleta en entrevista con ‘Blog Vallenato’ contó que se negó a pagarle a Omar Geles esa cantidad de dinero.

“He grabado sus canciones y no me han pegado, Geles cobra de 60 a 70 millones de pesos, yo en el CD pasado tenía una canción ya con video y grabada y me dijo que eso valía, yo le dije que no iba a pagarle eso, yo pienso que dar ese dinero le mata a uno la bendición a la canción”, contó Zabaleta.

‘Rafa’ Pérez, quien sufrió desplazamiento por culpa de la violencia en su niñez, también se pronunció sobre la polémica. “El 70% de mis éxitos como solista cumplen al menos con 1 de 2 características: son de autoría de Omar Geles y dos fueron tocadas por él”.

“Geles es la mente maestra de la música vallenata, tiene más de 30 años vigente todos los años con al menos cinco éxitos de su autoría. Merece incluso mucho más que eso. Nada más que agregar”, escribió Pérez.

