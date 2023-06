“Cuando empecé a ser famoso en el acordeón conocí novias, muchas novias. Más o menos 300 mujeres han pasado por mi vida”, dijo entre risas el compositor, cantante y acordeonero Ómar Geles, en una entrevista en la que reveló detalles sobre su amplia vida sentimental.

Es un maestro para componer éxitos vallenatos, siendo el amor y la traición sus principales motivos para llegar con cada nota y melodía al público amante del género vallenato.

(Vea también: Sacan video de Diomedes Díaz hablando de una de sus canciones: “Casi me pegan un tiro”)

En una entrevista realizada por el periodista Víctor Sánchez Rincones, por primera vez Ómar Geles reveló el número de mujeres con las que ha disfrutada a lo largo de su carrera musical, pero además recordó una desilusión amorosa de cuyo momento nació el éxito ‘Cuando casi te olvidaba’.

El también compositor de ‘Los Caminos de la vida’, No voy a llorar’, ‘Busca un Confidente’, Recuerdos de un Amor’… narró que desde los 8 años tomó el acordeón y a los 14 ya era todo un experto ejecutando el instrumento, destreza que lo llevó a la vida de fiestas, parrandas y viajes con agrupaciones musicales. Nunca le faltó una inspiración para componer, estuvo siempre rodeado de mujeres que fueron su inspiración, pero además el dolor de una traición lo llevó incluso a salir de Valledupar.

Lee También

Esta parte de mi vida fue la inspiración para componer ‘Cuando casi te olvidaba’, que dice: “Buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré una nota que decía: “mi cielo, yo te amo”. Y tus labios pintados como un beso para mí, Ay, decía: “cielo, te amo. Pa’ mi chocolatín”. Después de un año, cuando casi te olvidaba, cuando por fin pasaba un día sin recordarte, después que no sentía celos, ni rabia si me decían que a otro hombre te entregaste…”.