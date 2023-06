El pasado fin de semana se realizó en Estadio Ciro López de la ciudad de Popayán el concierto denominado ‘Duelo de Titanes’, en el que se presentaron Luis Alberto Posada y Jessi Uribe, dos de los exponentes de música popular colombiana más importantes en el país.

En medio de su show, Luis Alberto Posada, uno de los más veteranos artistas del género, le permitió subir al escenario a Sebastián Ayala, un joven artista oriundo del Cauca, que se hizo conocido a nivel nacional tras grabar la canción “Mi Decisión” con Jhonny y Andy Rivera.

Sin embargo, en medio de este acto, Luis Alberto Posada le dijo “agrandado” a Sebastián Ayala, lo que desató toda una polémica en las redes sociales.

Por una parte, están quienes defienden a Ayala y critican a Posada, a quien cuestionan por haber cantado bajo los efectos del alcohol y por “humillar” en público al joven artista.

Entre tanto, también han aparecido mensajes que respaldan a Luis Alberto Posada, asegurando que a Sebastián “se le olvidó de dónde viene”.

En las últimas horas, Sebastián Ayala se pronunció en sus redes sociales y aseguró que quienes lo conocen saben que no es un agrandado, como lo manifestó públicamente el intérprete de canciones como ‘El precio de tu error’.

“No sé qué le han dicho de mí: que soy agrandado, orgulloso o creído… Quienes me distinguen, saben que yo no soy así (…) No tengo rencor con el maestro, ni más faltaba, para mi fue incómodo, es incomodo aún pero de mi parte no tengo rencores contra el maestro”, señaló Ayala.