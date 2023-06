A través de las redes sociales, Yeison Jiménez les mostró a sus fanáticos el nuevo regalo que se dio, previo al estreno de ‘Hasta la madre’, canción que lanzará el próximo 8 de junio junto a la agrupación Pasabordo.

Con un video publicado en Instagram, el artista popular presumió su nuevo Mercedes-Benz AMG, cuatro puertas, de color gris, el cual cuesta un platal.

Si bien no es clara la referencia del vehículo deportivo, se sabe que es un Mercedes AMG Turbo último modelo, por lo que valor seguramente supera los 300 millones de pesos. Y es que, por ejemplo, el Mercedes-Benz Cla 45 AMG, modelo 2022, cuesta 315 millones de pesos, según la revista Motor.

Yeison Jiménez aumenta su colección de carros

Hace varios meses, en un entrevista con Semana, el cantante contó que le gusta coleccionar carros “así los tenga guardados”, argumentando que de niño siempre vio muy lejos ese objetivo material.

“Nunca aspiré a tener un carro porque se me hacía muy lejos, por eso he tenido tantos y compro tantos. No es por opulencia, sino porque nunca en mi vida pensé en tener un carro. Cada que puedo, me los compro, así los tenga guardados”, dijo en aquel entonces.

Así las cosas, según lo que ha publicado Yeison Jiménez en sus redes sociales, en su colección destacan una camioneta Mercedes Benz Clase G, una Toyota Prado TXL, así como dos motos de marca Yamaha y BMW.