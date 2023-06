Yeison Jiménez ha tenido una vida con muchos contrastes y contextos que cambiaron bastante si se tienen en cuenta los esfuerzos que hacía cuando era más joven. Pero no muchos sabían los detalles y decisiones que tomó para llegar al punto en el que se encuentra en este momento.

Y en una entrevista que dio a los medios digitales de la emisora La Kalle, el artista de música popular no solo habló del lanzamiento de su DVD titulado ‘En escena’, también destapó algunos hechos de su juventud y lo que significó la música en su vida. Y es que, después de reconsiderar su camino gracias a la religión, tenía opciones bastante diferentes para su futuro.

Yeison Jiménez confesó lo que hubiera hecho si no hubiera triunfado en la música

En un corto fragmento de la conversación con la periodista del medio radial, Jiménez recordó: “Soy el tercer mejor Icfes del colegio. Me gané una beca para estudiar química, pero, obviamente, no iba a estudiar química”. Esa fue la primera decisión que tomó y, evidentemente, no le gustaba esa carrera, a pesar de tener gran posibilidad para estudiar con un alivio económico.

Y así habló Yeison de la vida de estudiante-trabajador que llevaba, con grandes sacrificios y esfuerzos:

“Me levantaba a las 2:40 a. m., me ponía una ropa sucia, porque usaba la ropa tres días. Me lavaba la cara, no me iba a bañar a esa hora. Salía caminando, llegaba a Corabastos, empezaba a sacar el puesto, armar aguacates, vender, bultear, cargar y contar, hasta las 10. Me iba a las 11 para mi casa, me arreglaba y me iba para el colegio porque estudiaba en la tarde. En los descansos dormía y en la noche llegaba a mi casa, hacía tareas y me acostaba a dormir”.

Y después de confesar que su día normal empezaba pasada la medianoche, para trabajar en Corabastos, plaza y central de abastos más importante del país, Jiménez habló sobre los cambios recientes: “En ese momento, era un joven sin sueños y sin ilusiones. Hoy soy un empresario con sueños e ilusiones que vengo de ese pasado. Sigo siendo yo, pero más ocupado”.

Pero fue gracias a la religión que ocurrió ese giro en su vida, buscando abandonar el vicio del alcohol y de encontrar un nuevo significado: “Ingresé a una iglesia cristiana porque quería dejar de tomar, y a los 19 años me iba a entregar al señor. En la iglesia aprendí muchas cosas, que hoy en día aplico, la principal es obrar bien y ser buena persona”. Eso lo ha demostrado cada que tiene la oportunidad.

Y lo que más sorprendió del relato de esa etapa de su vida, es que Yeison Jiménez tenía tres opciones, y solo una lo podía hacer cumplir sus grandes sueños:

“Después de dos años de estar en la iglesia cristiana, decido ser cantante. Antes cantaba, rap y música ranchera. Y en un retiro espiritual dije –quiero ser cantante– y tenía tres opciones: me iba pa’l Ejército, volvía a Corabastos o intentaba ser cantante”.

Según dijo a La Kalle, la apuesta por la vida artística era prioridad, pero si no se daban las cosas, la segunda opción eran las armas en la fuerza pública. El tercer camino era regresar al trabajo que hacía en esas etapas de estudiante: “Tengo 19-20 años, voy a intentarlo. Si de aquí a los 25 años no lo logro, me voy pa’l Ejército. Si no me reciben en el Ejército, vuelvo a Corabastos. Esa era mi proyección de vida”.

Se puede decir que la vida del cantante se fue encaminando desde que decidió dejar el alcohol y entrar a la iglesia, pero sus opciones no eran muchas y por eso valora tanto que siga cumpliendo sueños y así impulsando sus emprendimientos y proyectos paralelos.