Yeison Jiménez alertó a sus seguidores y fanáticos con una publicación que dejaba muchas preguntas sobre lo que pasaba en su vida, pero solo ante especulaciones y burlas, él decidió contar lo que venía sufriendo. Casi 20 días después de aquel mensaje, en una entrevista para ‘Buen día, Colombia’, se conocieron las razones de las dificultades que ha pasado desde hace varios meses.

El artista nacido en Manzanares (Caldas) explicó que todo estalló en diciembre de 2022, durante una complicada agenda de conciertos y presentaciones. Y como la situación lo llevó al límite, para prevenir algo peor, tuvo que parar y replantear muchas cosas.

La verdadera razón de los problemas de salud de Yeison Jiménez

En el programa matutino del Canal RCN, el artista habló de muchos aspectos de su vida, algunos amables y curiosos, otros más serios y que se relacionan con su salud. “Muy bien”, dijo Jiménez cuando lo cuestionaron por su situación actual, pero empezó a contar que no se había sentido igual en el último tiempo: “Me excedí en diciembre, me excedí de trabajo en diciembre”.

Pareciera exagerado hablar de exceso de trabajo en diciembre, cuando se trata de un cantante de música popular, ya que esa es la época de más presentaciones e ingresos económicos. Pero lo complicado fue lo que desencadenó en su día a día esa fuerte carga laboral y las razones de la misma.

En un principio, el cantante dijo que a mediados de 2022 cambió de ‘mánager’ y que él revisa poco el cronograma de presentaciones a futuro, solo se entera tres días antes de los viajes y por lo general es cada miércoles. Y según él, el manejo de tantas responsabilidades y compromisos en diciembre dan para algo más que sufrir estrés: “Eso genera una presión mental. Hoy sé para dónde voy el fin de semana”.

Y después de contar esa forma de trabajar, Yeison Jiménez relató lo que pasó por cuenta de esa situación vivida, incluso se le salió una grosería en ese horario familiar, algo que no acostumbra así esté de mal humor:

“Toqué casi todos los días de diciembre; es trasnochar, no ver el sol, es otro cuento. Cuando menos pensé, faltando dos ‘shows’ para terminar, estaba canalizado en un hotel y pensé –mie…, esto no es bueno, este no es el camino–. Tuve que hacer un alto porque no se trata de reventarme de esa manera”.

Lejos de querer exagerar las cosas, como muchos le comentaron en sus redes sociales: “Por primera vez en la vida conocí la depresión, no sabía qué era eso. Toda la vida he sido un tipo alegre, sin tener o con nada, siempre fui feliz. Pero me empecé a sentir como un ratoncito de laboratorio, como en una película de miedo”. Y esto lo afectó en medio de una presentación, llevándolo a algo que nunca le había pasado:

“En un ‘show’ estaba cantando y me dieron ganas de llorar y dije –¿Qué es esto?– Fue en Cali, pero era del mismo desgaste, de la misma presión, de la misma carga que sentía. Quería salir corriendo. Lo digo de corazón: tengo 31 años, toda mi vida cantando y nunca había sentido eso”.

En el relato de Jiménez quedó claro que esa pausa que tomó, pensando en mejorar, fue clave para no llegar a algo más delicado o preocupante. Y esto lo acompañó con espiritualidad y fe, lo mismo que ha hecho para solucionar otros temas delicados de salud: “¿Qué hice? Me pegué de Dios, oré muchísimo, empecé a activar el porqué de las cosas: Si estoy aquí es porque lo merezco, porque vale la pena, por lo que yo luché. Hice ese ‘show’ y empecé a orar mucho, muy pegado de Dios y me quité esa vaina de encima”.

Lo que le ocurrió en esa presentación solo fue una muestra de lo que le pasaba a Yeison Jiménez, pero contó que hubo más detalles preocupantes en su vida diaria: “Eso de pararse y no tener ganas de nada, nunca lo había pasado. Siempre me paro y tengo ganas de comer, de brincar, de escuchar rap, de lo que sea”.

Por fortuna, la entrevista a Yeison Jiménez inició con un “muy bien”, dejando claro que ya no está padeciendo esta situación, pero lo ocurrido es un llamado de atención para el artista y cualquier persona que pueda tener este tipo de cambios.