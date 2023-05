Yeison Jiménez, quien hace poco fue noticia por la fiesta que se pegó con otro cantante de música popular, confirmó en sus redes sociales que encontró al hombre que se hizo viral por subir su moto a un Transmilenio.

El hecho sucedió en la estación Bicentenario y el video del momento se viralizo rápidamente, a tal punto que el intérprete de ‘Aventurero’ se ofreciera a pagar las multas que le impusieron las autoridades, la grúa y los patios por la inmovilización del vehículo.

“Un joven tuvo que subir su moto por falta de gasolina a Transmilenio y la ley cumple con lo que toca. Yo me puse a pensar que ese man tuvo que estar muy desesperado para tomar una acción como esa, porque la más fácil es meterla a un parqueadero, pero ¿cuánto le iba a valer eso? Quiero pedirle a la Policía que me envíe el contacto de este señor, los datos personales y me quiero hacer cargo de todo, yo pago todo y le entrego su moto tanqueada. Cuando necesite gasolina, que me llame”, dijo el artista