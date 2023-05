Los humoristas e imitadores que trabajan en ‘Sábados felices’ siempre son noticia en varios medios de comunicación por los problemas que tienen y que muchas personas desconocen, pero que seguramente viven una situación similar.

Este es el caso de Camilo Cifuentes, quien ha estado en varios programas del Canal Caracol, subió un video relatando una incómoda situación que está viviendo con Bancolombia por un error que tuvo él.

(Vea también: ‘El Gato’, de ‘Sábados felices’, perdió un hijo e hizo un cambio grande en su vida)

El imitador aseguró que hizo una transferencia de dinero, pero se equivocó con el número de cuenta y la respuesta del banco no fue la esperaba el humorista.

“Hace unos días, cometí un error personal de dedo al transferir un dinero a otra cuenta que no era a la cual yo quería enviar el dinero y resultó que esa cuenta está embargada. Fui a decirle a Bancolombia y me dijeron que tenía que esperar un día”.

(Vea también: Carlos Vargas, contundente, escogió entre Iván Lalinde o A. Escaf: “Por encima de todos”)

“Al día siguiente fui y me dijeron que no podían hacer absolutamente nada y yo creo que sí se pueden hacer cosas porque finalmente es mi dinero y acudí a la ayuda inmediata de Bancolombia, me remitieron a la Superfinanciera, me remitieron a otros sitios, incluso me dieron la dirección y los teléfonos de la empresa a la cual yo había transferido para que recurriera a su buena fe. Creo que eso es algo que tiene que hacer el banco y no yo”.