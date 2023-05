Se ha vuelto muy común ver en Transmilenio escenas salidas de todo contexto y fuera de lo normal, pues hay gente que hace hasta lo imposible por entrar sus pertenencias al sistema de transporte, pero no por gusto sino por necesidad, ya que muchas veces no tienen otro remedio que utilizar los buses para desplazar elementos muy grandes o que deberían ser trasladados en otros tipos de vehículos.

Este jueves 18 de mayo, en redes sociales se viralizó una imagen de un imprudente hombre que subió su moto a la estación de Transmilenio de la calle 63, en el oriente de Bogotá. El conductor se quedó sin gasolina y por eso tomó la decisión, pues tenía afán de llegar a su destino.

Como si fuera, el motociclista se coló en la estación e ingresó por una de las puertas con su moto. Las autoridades, que no podían de la sorpresa, lo abordaron y al conductor le costará un ojo de la cara su conducta.

Yeison Jiménez ayudará a hombre que subió su moto a Transmilenio

De acuerdo con Transmilenio, al motociclista se le aplicaron dos multas, una de 220.830 pesos por evadir el pasaje y la otra de 883.323 pesos por infringir el manual del usuario del sistema. Adicionalmente, se le inmovilizó la moto y deberá asumir el pago de grúa, patios y comparendo de tránsito. Lo que en resumen llega a costar un precio aproximado de unos 2 millones de pesos.

Esa historia conmovió al cantante de música popular Yeison Jiménez, quien en sus redes sociales hizo una reflexión sobre lo que le pasó a este hombre y se ofreció a ayudarle con la deuda que ahora tiene.

“Un joven tuvo que subir su moto por falta de gasolina a Transmilenio y la ley cumple con lo que toca. Yo me puse a pensar que ese man tuvo que estar muy desesperado para tomar una acción como esa, por que la más fácil es meterla a un parqueadero, pero ¿cuánto le iba a valer eso? Quiero pedirle a la Policía que me envíe el contacto de este señor, los datos personales y me quiero hacer cargo de todo, yo pago todo y le entrego su moto tanqueada. Cuando necesite gasolina que me llame”, dijo el cantante en una historia de Instagram.