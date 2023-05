No ha pasado inadvertido todo lo que dijo Catalina Gómez, una de las hijas de Darío Gómez de su segundo matrimonio, que fue con Olga Lucía Arcila. Y después de contar lo de una supuesta comunicación con el más allá y de su sobrina Daniela, esta mujer también contó que el cantante habría intentado rearmar su familia.

Muchos saben que Olga Lucía era importante para la carrera del cantante de música popular, ya que era su ‘manager’ y la encargada de manejar todos los temas que rodeaban a Gómez como marca. Y Catalina también asumió la vocería de lo que debía pasar con las canciones y nombre de su papá, incluidas las limitaciones legales a sus propios tíos.

(Vea también: Sara Uribe recordó qué hacía antes de ser famosa: “Algún día iba a ser como ellas”)

Hija de Darío Gómez sorprendió con revelación sobre una reconciliación de sus padres

En una serie de historias de Instagram, en las que recibió preguntas privadas y que pocas veces se habían manejado en público, Catalina Gómez se refirió a Nini Johana Gómez. Ella fue la última pareja conocida de Darío Gómez, pero la hija del ‘Rey del Despecho’ dijo que era una sobrina y que se metió en su familia:

“Hay muchas preguntas, que no quiero responder, porque no quiero generar discordias, disputas, ni nada. Pero sí, mi mamá nos crio muy diferente, a respetar un hogar, respetar hombres casados, empezando por la familia. Uno no está con primos, tíos. Eso no está bien. Esta niña era detrás de mi papá, hasta que lo logró, pero mi papá cedió. Pero, como dice el dicho, – El hombre propone y la mujer dispone -. Ella lo dijo en una entrevista: – Él me llamaba y yo iba y me veía otra vez con él -”.

Y ante otra pregunta, sobre la supuesta mala relación entre ella y su mamá con Nini Johana, Catalina explicó por qué se daban esas diferencias ante el público:

(Vea también: Hija de Diomedes Díaz le tiró a Salud Hernández por columna: “El artículo más horrible”)

“Es la última que voy a responder al respecto. No es que la dejemos de un lado, incluso en el sepelio, mi mamá permitió que estuviera con nosotros y que estuviera ahí. No fuimos egoístas en ningún momento con ella, ni con nadie. Mi mamá siempre ha sido la ‘manager’ de mi papá, no es que se deje a un lado, es que siempre nos llaman a mi mamá y a mí, porque trabajábamos con mi papá y porque mi mamá fue su ‘manager’ y ellos nunca se separaron por papeles”.

Según la hija de Darío Gómez, supuestamente él le dijo que no quería separarse legalmente de su mamá porque no quería que alguien se llevara lo que habían trabajado juntos: “Todo lo que he trabajado con tu mamá, no voy a dejar que nadie más se lucre. Tu mamá y yo lo hemos trabajado de principio a fin”.

Por una pregunta directa sobre por qué siempre hablaba de Olga Lucía como la esposa de Darío, sabiendo que era la exesposa. Catalina hizo la revelación de un supuesto deseo de reconciliación entre sus padres, algo que no se puede comprobar en este momento, que no gustará nada a la última pareja del cantante:

Lee También

“Porque mi papá, muchas veces, aunque aclarara que estaban separados de cuerpo, también decía que siempre era su esposa. Muchas veces a mí, a amigos cercanos y familiares, nos pedía que le ayudáramos a volver con mi mamá. Él nos decía que era su amor eterno”.

Sacando más informaciones de las que se esperaban, Catalina habló de las infidelidades de su papá, pero dijo que eso no lo sabía Nini Johana:

“Mi mamá, por obvias razones y no solo por Nini Johana, sino por otras mujeres que Nini Johana desconoce, mi papá fue muy infiel, durante su trayectoria musical. Muchas veces en entrevistas (lo dijo) y ustedes mismos lo conocen”.

Y para cerrar estos temas tan complicados y polémicos, Catalina Gómez confesó que Darío Gómez fue el responsable de que su segunda esposa le dijera que no iban más, debido a sus faltas como esposo:

“Mi mamá, hubo un tiempo que le dijo: – No más, Darío -, y se cansó. Mi mamá no quiso volver, ese es el punto. Yo hubiera querido, pero estaban mejor así y la relación era muy bonita, de los dos separados. Para mí, ella fue siempre su esposa”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

A pesar de que dijo que no quería formar problemas o polémicas, todo lo que dijo la hija del ‘Rey del Despecho’ ha dado mucho de qué hablar y cada cosa que se revela ha dado para que muchos tomen posturas; unos a favor de ella y su mamá, otros a favor de Nini Johana y otros familiares que han expresado diferencias con ellas.