El artista estuvo como invitado en el programa y habló de varios temas, tanto profesionales como personales, pues próximamente viene con un mega concierto en DVD con el que va a sorprender a sus seguidores y, además, ha sido noticia por querer ayudar al hombre que subió su moto a un Transmilenio en Bogotá, historia que también mencionó.

Sin embargo, una de las preguntas fue la que llamó la atención entre el público, ya que emocionó a las fanáticas del cantante tanto en la escena en la que estaba como con la respuesta.

Yeison Jiménez estaba dentro de una tina, en pleno programa y, allí, Violeta Bergonzi y Ana Karina Soto le preguntaron que con quién le gustaría meterse a la bañera y él cantante contestó que de Colombia le gustaría que fuera la actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ Zharick León.

“A Zharick León: ‘Mamasita’, pero me fui por allá lejos porque si traigo ya lo de ahora, me calienta todo el día. No vamos a mencionar a nadie más”, dijo el cantante.