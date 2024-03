Por: LA CHISMOSA

Durante esta semana los seguidores de la presentadora Carolina Soto han estado preguntando acerca de su hija, Violeta, luego de que publicara una historia de Instagram.

Se trataba exactamente de una foto en la cual se veía a su pequeña enferma y en cama, e incluso, tenía puesta una compresa de agua fría en la frente, señal de que uno de sus síntomas era la fiebre.

De inmediato, varios comenzaron a preguntarle a la famosa qué había pasado y con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, Carolina aseguró que su hija ha tenido unos días difíciles por cuenta de una amigdalitis.

“Querida, te cuento que ‘la Viole’ ya amaneció un poco mejor. Tiene amigdalitis, entonces estas dos últimas noches han sido complicadas, pero bueno, nada grave gracias a Dios. Hoy nuevamente se queda en la casa porque tiene incapacidad estos días. Aquí estamos cuidándola mucho. Ya pronto salimos de eso”, dijo Carolina Soto en Instagram.

Los comentarios no se han hecho esperar, muchos enviándole mensajes de pronta recuperación a Violeta y aplaudiendo que no se tratara de algo delicado.

Carolina Soto se sinceró luego de rumores de separación con su esposo

Recientemente, la presentadora fue tema de conversación luego de que se hiciera viral un chisme respecto a que se estaba separando.

A través de unas historias, la famosa afirmó que todo empezó luego de que fuera entrevistada por ‘Lo sé todo’.

“’Lo sé todo’ me contactó para hacerme una nota acerca de mi nuevo emprendimiento y yo, inocentemente, les dije que sí. Contactamos una cita, me entrevistaron acerca del rubor y ya después me dice el periodista: ‘Es que imagínate que yo vi unos rumores tuyos, que estabas en crisis porque no habías celebrado tu aniversario’, y yo dije: ‘Ay no, pero yo nunca vi nada, tan raro’. De ahí en adelante se armó el bochinche de la vida. Ellos mismos fueron los que generaron el rumor y la nota de mi emprendimiento no ha salido”, contó con un poco de molestia.

