Un video, viralizado en las diferentes redes sociales, donde aparece un cantante vallenato realizando pases al ritmo del acordeón, con una alegría desbordante y un desorden natural, captó la atención del público y generó una ola de interacciones por parte de los cibernautas a principios de 2023.

En medio de comentarios positivos y negativos (en realidad, más de esto último que de lo otro), miles de reproducciones se generaron en torno al particular baile que, para muchos, no es propio del folclor vallenato.

El protagonista de esta pegajosa escena que todavía recorre el mundo se llama Jhonny Pacheco, más conocido como el ‘Canario’, reconocido intérprete con más de 30 años de trayectoria, pero quien a sus 40 años conoció la fama internacional gracias a su espontáneo estilo de bailar.

Es tan exitoso el ‘pase del Canarismo’ -como él mismo lo llama- que, asegura, los empresarios le exigen hacer este ‘show’, antes que cualquier otro requerimiento. “El 80 % me dice: ‘Los voy a contratar, pero si no me hacen el pase del Canarismo no le pago la otra parte que le debo’”, asegura entre risas el ‘Canario’, en diálogo con El Pilón.

Ese día, Pacheco cantó a dúo con el ‘Pulmón de oro’, uno de sus ídolos y referentes dentro del folclore vallenato. No obstante, fue su baile al ritmo del acordeón de Didier Barón el que tomó por sorpresa las redes sociales y a él mismo.

“No esperaba que ese pase se fuera a viralizar así, que fuera llegar a miles de personas, donde se ha publicado hay miles de reproducciones, comentarios e interacciones. Pensé que se iba a volver viral la canción con el maestro Poncho. Pero al otro día empezaron a llegarme mensaje de todas partes”, relató el ‘Canario’, como fue bautizado por Isaac León Durán en medio de un concurso de canto en la emisora Radio Guatapurí de Valledupar.

Ha sido tan exitoso que no hay presentación donde los espectadores no terminen uniéndose a la peculiar coreografía. El nacido en Casacará, corregimiento de Codazzi, defiende su baile. “Es un baile espontáneo, el ser humano debe ser espontáneo, que la gracia se refleje en los demás, eso es lo que le gusta a la gente, la alegría, el desorden natural, eso es lo que nosotros hacemos, ahora con las redes sociales, cualquier cosa que uno haga se viraliza, gracias a Dios se viralizó”, señaló. Justamente los amantes del vallenato podrán disfrutar próximamente la vuelta al escenariodelcantante colombiano Silvestre Dangond.

DE LA CASA BLANCA A ‘VAMOS PA’LANTE’

Aunque el ‘pase del Canarismo’ eclipsó momentáneamente su propio talento vocal, Johnny Pacheco acaba de lanzar su más reciente sencillo titulado ‘Vamos pa’lante’, una canción del maestro Gaby Arregocés con la participación del rey vallenato Juan José Granados en el acordeón. “Ha caído bien porque tiene un estilo muy natural, vallenato, sin perder las raíces y el gusto de dos generaciones”, resalta Pacheco.

Más allá de la fama repentina del ‘Canario’ por su baile, Pacheco ha sido parte de la escena vallenata desde temprana edad y ha colaborado con figuras emblemáticas del género. El cantante se ha presentado varias veces en Valledupar, lugar en el que Silvestre dará un concierto en el mes de noviembre.

Con 11 años, Jhony integró Los Niños del Vallenato del Turco Gil que le cantaron al presidente de Estados Unidos Bill Clinton. También hizo parte de grupos como Delfines del Vallenato junto al rey Beto Villa. Como corista y cantante, trabajó con reconocidos artistas como las agrupaciones de Peter Manjarrés y Omar Geles.

En 2018, decidió emprender su propio proyecto musical como solista grabando varios temas hasta su más reciente sencillo ‘Vamos pa’lante’.