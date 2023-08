Desde que el intérprete de ‘Las locuras mías’, ‘Cómo lo hizo’ y ‘Niégame tres veces’ anunció su retiro de los escenarios en diciembre del año anterior, sus seguidores estuvieron en vilo esperando una noticia que confirmara su posible regreso.

El día llegó y este martes el propio artista de 43 años les comunicó a sus fanáticos que volverá a los conciertos cuando estrene su nuevo álbum ‘Ta’ malo’, el cual lanzará en noviembre en el Parque de la Leyenda Vallenata de Valledupar.

Lo que llamó la atención de muchos fue que el cantante se mostró triste al principio del video y en algunos momentos se le vio tener sus ojos aguados.

“La verdad no sé por dónde empezar… Después de tanto tiempo lleno de inseguridades de miedos, de dudas, tratando de ser fuerte y de mostrar que todo está bien, quiero pedir disculpas a todo el equipo que se dispone a esperarme en un punto de grabación. No voy a ir”, indicó el artista.

Silvestre Dangond explicó que hoy grabaría un video de alta calidad, pero señaló que se había arrepentido y que no asistiría al lugar donde lo estaban esperando. Esto preocupó a quienes estaban conectados a la transmisión.

“Esta información no necesita de nada extra además de mi comunicación. Desde el 8 de enero que decidí retirarme de los escenarios, incumpliendo compromisos que ya había adquirido. Hoy se planeó un video, pero ya no aguanto más. Les voy a quedar mal a todos porque para decir que quiero regresar no necesito hacer un video de alta calidad”, comentó Dangond.

Según él, quiere reencontrase con sus fanáticos en tarima puesto que le han hecho “mucha falta” y para él ha sido “muy difícil” estar alejado de ellos.

Inmediatamente sus seguidores reaccionaron y varios de ellos mostraron su preocupación por el semblante del cantante. No obstante, algunos creyeron que se trataba de una actuación, teniendo en cuenta que recientemente fue aplaudido por el papel que tuvo en una telenovela.

“Casi me da algo cuando te escuché triste”, “no joda, estaba preocupada y ansiosa de pensar que algo malo nos dirías”, “¡nene, me asustaste!”, “también nos has hecho falta”, “qué bien que te muestres tal cual como eres”, “nos hizo comer el cuento completico de que se retiraba”, “auténtico como siempre”, “me sacaste una lágrima”, “ánimo, eres el mejor”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.