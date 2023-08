El reconocido cantante de música vallenata, Silvestre Dangond, ha mantenido a sus seguidores en vilo durante su retiro de los escenarios, pero no ha dejado de estar activo en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida y algunos mensajes que han generado diversas reacciones en sus fanáticos.

(Lea también: Silvestre Dangond se colocó sentimental y recordó su paso por la televisión colombiana)

Recientemente, Dangond publicó un video en sus redes sociales que hizo creer a muchos que estaría de regreso en las grabaciones y posiblemente volviendo a la música vallenata. En el video, el cantante menciona: “Una vaina X, nos volvimos a juntar, ¿tan pronto otra vez?“.

Sin embargo, uno de sus seguidores expresó en un comentario: “Manito, tienes que volver a hacer vallenato de verdad”, lo que aparentemente generó cierta molestia en el intérprete de ‘Cásate conmigo’.

La respuesta de Silvestre Dangond fue contundente, enumerando varios de sus álbumes y dejando claro que, a su parecer, todas son producciones de calidad y auténticas en el género vallenato. Además, mencionó la referencia a ‘las 28 de Leandro’, haciendo alusión al reconocido acordeonista Leandro Díaz, considerado uno de los íconos de la música vallenata tradicional y cuyo papel interpretó en la bionovela:

“Sí, claro, porque ‘Las locuras mías’ no es vallenato, ‘Recomenzar’ no es, ‘Tengo ‘no es, ‘Manda cachaza’ no es, ‘El silvestrazo’ no es, ‘Mala jugada’ no es, ‘El que te gusta soy yo’ no es… Primero, ubícate para saber en qué idioma hablamos. Y de ñapa, ‘Las 28 de Leandro'”, indicó.

Si claro porque la locuras mías no es, recomenzar no es, tengo no es, manda cachaza no es, el silvestrazo no es, mala jugada no es, el que te gusta soy yo no es, la bohemia no es en fin! Primero ubicate pero yo saber en qué idioma hablamos! Y de ñapa las 28 de Leandro ..

— SILVESTRE (@SilvestreFDC) July 31, 2023