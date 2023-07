“Y por eso yo soy como soy el amigo de siempre pa ti, y si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago dos caras a ninguno por eso la gente cree en mí, y me fían, me prestan me dan, por eso soy rico en amor…”, fue una de las estrofas que el sacerdote cantó en plena misa celebrada, al parecer, en una iglesia de Valledupar.

(Vea también: Silvestre Dangond se colocó sentimental y recordó su paso por la televisión colombiana)

El clérigo siguió entonando la melodiosa letra, un éxito en la voz de Silvestre Dangond, mientras los fieles acompañaban con las palmas el ritmo de la famosa canción.

Incluso, en una de las estrofas el cura le hizo una transformación a la letra original y le añadió el tinte espiritual sustituyendo algunas palabras, algo que gustó mucho a la feligresía que asistió a la ceremonia.

“Si siembro una semilla nace, si yo hago una misa la pego…”.

Acá, las curiosas imágenes:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CANTA VALLENATO (@cantavallenato)

Luego de que se viralizaran las imágenes del sacerdote cantando vallenato, seguidores de la música vallenata y feligreses comentaron la publicación basándose en opiniones divididas.

Para los fanáticos del género musical autóctono de la región Caribe, el gesto del clérigo fue acertado e invitan a otros sacerdotes a que celebren las misas de esa manera:

“No han entendido que no es el intérprete, es lo que diga. Pensó que era buen mensaje para su iglesia, pues es respetable y hasta admirable, es su trabajo: llevar un mensaje a los que buscan a Dios”, expuso su punto de vista un seguidor de la página Casa del vallenato.

Por otra parte, religiosos si bien aplauden el uso de la música como herramienta para captar la atención de quienes se mantienen distantes de lo espiritual, opinan que la postura del sacerdote no fue la más adecuada:

“La canción no tiene mensaje malo, pero es del mundo y la Biblia dice que debes estar distantes de las cosas del mundo”, precisó una seguidora de la página vallenata.

Lee También

Otros comentaron que no es la primera vez que el cura interpreta canciones vallenatas durante las misas que ofrece en su iglesia, aparentemente ubicada en la capital del Cesar.