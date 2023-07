En una entrevista difundida en algunos portales web, la mamá del cantante vallenato Silvestre Dangond, Dellys Corrales, contó que, inicialmente, no le gustaba la idea de que su hijo fuera cantante.

“El papá me decía: ‘Oye Dellys, Silvestre va a ser músico, va a ser cantante’ y yo le decía: ‘Ay no, pero a mí no me gusta esa profesión’”, contó.

(Vea también: Juancho de la Espriella recordó famosa canción de Silvestre Dangond: “Para siempre”)

Asimismo, reveló que el padre del artista, William Dangond, lo obligaba a cantar para que su madre lo viera y observara el potencial musical que tenía. “La verdad es que él siempre demostró lo que iba a ser, porque eso se veía. Se veía que le encantaba ser cantante”.

Lee También

Finalmente, luego de tantos años y ver el alcance del cantante urumitero, Dellys, orgullosa, le expresó todo su cariño: “Silvestre, yo vivo orgullosa de ti. Me siento una madre muy feliz de tenerte, te quiero mucho mi amor”.