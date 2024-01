El cantante de música vallenata ‘Rafa’ Pérez quien estuvo envuelto en una polémica por una foto que publicó con su pareja en París, le contó a ‘La Red’ que fue victima de la violencia y el desplazamiento por cuenta de la violencia que azotaba su lugar de residencia, el municipio de Chiriguana, Cesar.

“El desplazamiento llega en esa época en la que era muy fuerte el tema de la guerra entre paramilitares y la guerrilla. Todos lo recordamos porque fue una época muy dura”, dijo el autor del tema ‘Mi persona favorita’.

El músico contó que su padre tenía una finca donde la presencia era muy fuerte de la guerrilla, además su progenitor se había lanzado para el consejo en su pueblo natal, El Paso, César, y en ese lugar estaban comandado los paramilitares.

“Los paramilitares le comunicaron a mi papá: ‘Si no abandona este lugar, lo consideraremos parte de ellos’. En tal caso, tiene una semana para irse o lo matamos'”, relató Pérez.

“Mi papá tuvo que mantener silencio ante las amenazas que enfrentaba. Mi mamá tampoco estaba al tanto, y mucho menos nosotros. Nos enteramos cuando observamos un lote de ganado que pasó cerca de la finca”, señaló el cantante.

Mi mamá preguntó: ‘Mira, papi, ¿de quién es ese ganado?’, y en ese momento mi padre no pudo contener las lágrimas y contó que ese eran los últimos animales que había vendido para salir de Chiriguana“, compartió el vallenato.

A ‘Rafa’ y a sus hermanos, sus padres les explicaron que el desplazamiento representaba una oportunidad de vida para ir en busca de sus sueños. Como resultado de la violencia, la familia se desplazó a Valledupar en el año 2000.

“Yo volví muchos años después, encontré la casa deteriorada, las puertas, las cosas tiradas, y me prometí no volver más a la casa de mi infancia porque me dio mucha tristeza“, contó afligido el cantante de vallenato.

