Rigoberto Urán cumple este viernes 26 de enero, 37 años de edad y es reconocido por ser uno de los ciclistas que ha llevado el nombre de Colombia en alto el Colombia en varias competiciones internacionales, como Giro de Italia o Tour de Francia.

(Vea también: El puestazo que tendría Rigoberto Urán junto a Mario Sábato en RCN)

Durante una entrevista con Win Sports, Rigoberto Urán, hace unas semanas, cuya vida sigue siendo retratada en los nuevos capítulos de su bioserie en Canal RCN, compartió los sacrificios que hizo en algunos meses del año al optar por consumir aguapanela en lugar de aguardiente.

“Tengo un problema muy grande y es cuando uno es deportista profesional, en especial ciclista, el mes mío de diciembre es noviembre. Por lo menos estos días estaban bebiendo y a mi me tocaba tomar prácticamente aguapanela porque al otro día me toca madrugar a entrenar. Y a mis 36 años yo me tomo dos aguardientes y amanezco vuelto mi$%S entonces no puedo”, confesó Urán.