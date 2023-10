Esta semana se estrenó finalmente la producción ‘Rigo’, del Canal RCN, que narra la historia de vida del pedalista antioqueño y cómo llegó a convertirse en un ícono del ciclismo colombiano.

Aunque la expectativa era alta por varios televidentes, en su lanzamiento no logró superar al reality de Caracol Televisión ‘Yo me llamo’, que se transmite a la misma hora y que hizo jugada para no perder audiencia.

Rigoberto Urán se pronunció después del estreno y aseguró sentirse orgulloso de poder mostrarles a sus seguidores otro punto de vista de su vida y poder dar a conocer situaciones muy personales que quizá nunca había contado.

Por qué familia de ‘Rigo’ no quería novela en RCN

Inicialmente, todo parece indicar que los seres queridos del corredor, entre ellos su esposa Michelle Durango —que son de Urrao y se conocieron cuando él tenía 22 años—, no querían exponer cuestiones de su vida privada en una producción televisiva.

“Yo no estaba como muy segura porque me parece superteso como que todo el mundo opinando de nuestra vida y además que esto son cosas de realidad y de ficción. Hay muchas personas que no saben que eso tiene su parte de ficción y se creen todo el cuento”, le dijo la propia empresaria al Canal RCN.

En sus explicaciones, Durango señaló que con la novela no solo estaba en juego la imagen de Rigoberto Urán, sino de todas las personas que hay detrás de él. Ese tema lo tildó de “delicado”.

“Esa ficción es necesaria porque igual hay muchas cosas que no alcanzamos a recordar cómo pasaron y hay que recrearlas. Me parece delicado ese sentido porque nosotros como marca de ‘Rigo’, él como imagen de muchas cosas, la hemos protegido mucho y nosotros como representantes de más de 300 hogares tenemos que cuidar muy bien su imagen porque de eso depende el trabajo de muchas personas”, agregó la esposa de ‘Rigo’ en el mismo diálogo.

Pero al parecer después de tanto pensarlo se decidieron a seguir adelante con el proyecto y fue así como pusieron su empeño para que cada detalle fuera lo más realista posible.

“Me parecía como que ‘tenemos que hacerlo y hacerlo muy bien’, sobretodo por lo que puede brindar una historia como la de él y mostrarle al ser humano que los sueños se pueden cumplir”, concluyó Michelle Durango.

