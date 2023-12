‘Rigo’ se emite de lunes a viernes por el canal RCN en el horario ‘prime’ y, hasta el día de hoy, se mantiene como uno de los programas preferidos por los colombianos, según datos de Rating Colombia, que ubicó a la producción en el tercer lugar de medición del pasado miércoles 6 de diciembre.

Sobre la historia que tiene atrapados a muchos colombianos, hay aristas e incógnitas acerca de lo que es real y ficción y qué permitió Rigoberto Urán que saliera en cada capítulo y que no.

‘Pucheros’, que también fue el encargado de darle vida a ‘La Selección’ (producción del Canal Caracol), reveló que contrario a lo que le ocurrió en esa serie (que contó la historia de varios futbolistas insignias de la Selección Colombia de los 90) donde varios de los protagonistas le dijeron qué podía salir al aire y qué no, con Rigoberto Urán todo fue diferente.

“Rigo no señaló nada, no enfatizó nada y todo lo que le pregunté me respondió, igual la esposa. Todo lo que les propuse que iba a hacer (en los guiones) lo aceptó… sin ningún problema…”, recordó ‘Pucheros’ en entrevista con la revista Vea.

A su vez, el libretista manifestó que por falta de tiempo, seguramente Rigoberto Urán no leyó todos los escritos que se iban a grabar para darle vida a la historia que curiosamente no se rodó en Urrao, el municipio donde nació el pedalista antioqueño.

“Cuando hay un libro, se basa en el libro, se hace el trabajo de hablar con el protagonista, con la esposa, con las personas allegadas y en este proyecto no fue la excepción… El libretista a cargo tiene la potestad de inventar lo que quiere y necesite en aras de hacer un producto más completo… los libretos los leyó Andrés López y acompañó el proceso… Rigo me imagino que leería el primer capítulo… no me imagino a Rigo leyendo libretos”, apuntó el libretista.