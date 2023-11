Telenovelas como ‘Pablo Escobar: el patrón del mal’, ‘El Joe, la leyenda’ y ‘Diomedes, el Cacique de la Junta’ son algunos ejemplos de producciones colombianas biográficas que a pesar de basarse en la vida de algunas figuras públicas, cuentan con algunos personajes que son ficticios que ayudan a crear tensiones en el hilo narrativo. ‘Rigo’, la telenovela que relata la vida del ciclista Rigoberto Urán, acude a esta fórmula.

Así lo confesó su libretista César Augusto Betancur en una entrevista con la Revista Vea- Según dijo, si bien se basó en un libro homónimo del escritor Andrés López, parte de la historia es ficticia. “No te podría dar un porcentaje al respecto porque lo que se ficciona es mucho, porque el interés de uno como libretista es fidelizar a la gente, pegarla a la historia, entonces, por decírtelo de alguna manera, toca envenenar muchas cosas, en el buen sentido de la palabra, para hacerlas atractivas porque necesitamos que el televidente nos voltee a ver”.

(Vea también: Traigo de todo (Opinión))

Mantener a la audiencia interesada noche tras noche no es tarea fácil, los escritores tienen que exagerar algunos acontecimientos o crear nuevos para que el público pueda sentirse dentro de la vida del personaje sin hartarse. También habló sobre la recreación de Urrao, municipio de origen de Urán.

“La cuota inicial de esta historia es un libro que se llama Rigo, que lo escribió Andrés López, que es muy amigo, muy allegado a Rigo. Plasma muy bien un universo que a mí me importa mucho dentro de la historia que es Urrao, me seduce mucho la vida de pueblo. Las vivencias de Rigo allá le dan un color, un tono especial a la serie, eso en el libro está bien contando y expuesto y me sirvió mucho para construir”. Uno de los aspectos por los que personalmente felicitó el deportista a la producción fue por el trabajo que hicieron al recrear el pequeño callejón en el que se crio junto a su casa antes de ser remodelada. Estructura que no ve igual desde hace años”, mencionó

(Lea también: Carlos Vargas confesó que fue detenido en dos ocasiones)

Además de mantener a las personas atentas a la historia, el añadir tramas adicionales mejora el ritmo y el tono de la telenovela, características que dinamiza la producción e incrementa los momentos de comedia, amor y tensión, haciendo que sea mucho más digerible para el público. “Si hay muchos personajes inventados. Pensaría que de la vida real hay 6 o 7 personajes, los otros son inventados para darle color, ritmo y dinámica. Y toca inventar por una razón sencilla y es que la serie se la pagan a ‘Rigo'”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.